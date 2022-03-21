Birleşik Arap Emirlikleri pazarı için işbirliği

eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, geçen sene Amazon aracılığıyla Avrupa’daki birçok tüketici grubuna ulaşma fırsatı bulduklarını belirterek şimdi de yine aynı şekilde operasyonlarını MENA bölgesine genişlettiklerini ifade etti.