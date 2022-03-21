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Dijitalleşme Yolunda
Haber Giriş: 21.03.2022 - 13:36 | Son Güncelleme:

Birleşik Arap Emirlikleri pazarı için işbirliği

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Birleşik Arap Emirlikleri pazarı için işbirliği

Yıldız Holding’in online kanal satış şirketi eStar, Ülker’in çikolata, bisküvi, şekerleme & sakız olmak üzere 3 kategorideki ürünlerini Amazon’un teslimat seçenekleriyle MENA bölgesindeki tüketicileriyle buluşturuyor.

eStar Global Genel Müdürü Sadem Pehlivan, geçen sene Amazon aracılığıyla Avrupa’daki birçok tüketici grubuna ulaşma fırsatı bulduklarını belirterek şimdi de yine aynı şekilde operasyonlarını MENA bölgesine genişlettiklerini ifade etti. 

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