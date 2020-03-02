Araçlar insan müdahalesi olmadan uzaktan anbean takip edilebilecek

“Bağlantılı Araç” çözümü, üretim sektöründe faaliyet gösteren işletmeler başta olmak üzere pek çok işverene hitap eden ve araçlarda güvenliği ve verimliliği artıran bir platform. Geleneksel Araç Takip Sistemlerine ek olarak Güvenli Araç Çözümleri ile insan müdahalesine gerek duyulmadan verilerin uzaktan indirilmesi mümkün hale gelirken, bu verilerin bir kısmının analiz edilerek müşterilere katma değer yaratacak bilgiye dönüştürülmesi sağlanıyor. Araç içine yerleştirilen sensörlerden belli aralıklara alınan verilerle gerçek zamanlı sürüş performansı ölçümlenebilirken, bu veriler doğrultusunda daha güvenli ve ekonomik sürüş mümkün oluyor.



Diğer bir deyişle, Vodafone Business'ın “Bağlantılı Araç” çözümü sayesinde, işverenler araçlarını yakından takip edebildiği için, sürücünün performansını da izleyebiliyor. Sürücü de kendisiyle ilgili tespit edilen performansını görüp, araçlarda daha dikkatli olabiliyor. Bu da daha güvenli bir sürüşü mümkün kılıyor. İşverenler açısından da ölçümlerin insan müdahalesi olmadan yapılması önemli. Veriler hızla araçlardan alınırken, işverenler yakıt ve bakım maliyetlerinde de kayda değer bir düşüş gözlemleyebiliyor.







Peki, “Bağlantılı Araç” çözümü kimler için?

Başta lojistik firmaları olmak üzere şehirler arası otobüs firmaları, nakliye firmaları, hafriyat şirketleri, tur ve taşımacılık şirketleri, sigorta firmaları, araç kiralama ve filo işletmeleri, hızlı tüketim sektörü, okul servis taşımacılığı yapan şirketler, belediye ve kamu kurumları, bu çözümden faydalanabilir.

Vodafone Business'ın “Bağlantılı Araç” çözümünden yararlanmak için, aşağıda paylaştığımız internet adresine göz atabilir ve 'hemen' teklif alabilirsiniz.

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