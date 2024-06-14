Dijitalleşme için güçlerini birleştirdiler

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Bu kapsamda; Türk Telekom’un Ankara’da yapmayı planladığı veri merkezi projesi için Rönesans Holding ile iş ortaklığı geliştirilirken, Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi’nde ise; akıllı ulaşım sistemleri (AUS), ücret toplama sistemleri (ÜTS), elektromekanik süreçlerin dizaynı, uygulaması ve işletme hizmetleri konularında ortak çalışmalar yapılacak.

‘DİJİTALLEŞMEYE ÖNCÜLÜK’ HEDEFİ

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Türkiye’nin dijital dönüşümüne liderlik eden anlayışımızla; teknoloji birikimimizi yaşamın her alanına yansıtıyoruz. Savunmadan sanayiye, finanstan enerjiye, eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanattan spora birçok farklı alandaki dijitalleşmeye öncülük ediyoruz. Teknoloji alanındaki deneyimimizle otoyolları, köprüleri, şehirleri, tarihimizi yansıtan kültürel ve manevi miras alanlarımızı uçtan uca dijitalleştiriyoruz. Ülkemizi geleceğe taşıyacak öncü projelere imza atıyoruz. Türkiye’nin teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuna katkı sunacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

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Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ise şunları söyledi: “Rönesans Holding olarak projelerimizi hayata geçirirken stratejik işbirlikleri ve köklü ortaklıklar bizim için çok önemli. Türk Telekom ile gerçekleştirdiğimiz anlaşmanın da ‘iş birliği’ kültürümüzün en önemli göstergelerinden biri olarak, sektörümüze örnek olacağına ve birçok önemli projenin hayata geçmesini sağlayacağına inanıyoruz.”