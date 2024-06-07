‘Dijital ve yeşil dönüşüm birlikte yürütülmeli’

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“Vodafone Yeşil Dijital Dönüşüm Politika Raporu”nda, yeşil ve dijital dönüşümlerin birlikte yürütülmesinin Türkiye’nin rekabet gücünü artıracağı ve sürdürülebilir kalkınmasını hızlandıracağı vurgulandı.

Rapora göre, yeşil dijital dönüşümü destekleyen dijital enerji çözümlerinin kullanılmasıyla tüm Türkiye’de 21 milyar TL’yi aşkın elektrik tasarrufu ve karbon salımında 3 milyon tonu aşkın azalma sağlanabilecek. Diğer yandan, dijital tarım ürünlerinin kullanılmasıyla da ülke gayri safi yurtiçi hasılası (GSYH) 36 milyar TL’den fazla artırılabilecek.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcıları Hasan Süel ve Özlem Kestioğlu’nun detaylarını paylaştığı raporda yeşil dijital dönüşümü destekleyen Vodafone çözümlerine ve yeşil dijital dönüşümün gerçekleştirilmesine yönelik politika önerilerine de yer verildi.

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DÖNÜŞÜM HIZLANDIRILMALI

Kamuoyunda yeşil dijital dönüşüm konusunda farkındalık yaratmak amacıyla politika raporunu hazırladıklarını söyleyen Hasan Süel, “Türkiye, rekabet gücünü kaybetmek istemiyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlıyorsa, hem yeşil hem de dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak durumunda. Dijital teknolojilerin sunduğu verimlilik, şeffaflık ve yenilikçi çözümler, karbon ayak izini azaltarak yeşil dönüşümü hızlandırmada ve Türkiye’nin küresel rekabet gücünü korumasında kritik önem taşıyor. Türkiye’nin dijital teknolojilere yönelik altyapı yatırımı, teşvik ve destek politikalarını artırması gerekiyor. Bu politikalar, özellikle yenilikçi dijital çözümlerin geliştirilmesi ve uygulanması, dijital altyapının güçlendirilmesi ve dijital yeteneklerin geliştirilmesi gibi alanlara odaklanmalı” dedi.