Dijital telif için düğmeye basıldı

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Komisyon, dün gerçekleştirdiği toplantısında “dijital telif” konusunu masaya yatırdı. Bu doğrultuda Rekabet Kurumu I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Selçuk Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz Komisyona birer sunum yaptı. Başkan Yayman, toplantının açılışında yaptığı konuşmada dijital telif çalışmasına ilişkin şu önemli bilgileri verdi:

AMAÇ EMEK HIRSIZLIĞINI ÖNLEMEK

“Bugün (dün) TBMM için küçük, Türkiye’deki fikir ve sanat eserleri ile tüm bileşenler için, basın emekçileri için büyük bir adım atmak adına buluştuk. Tarihî bir gündeyiz. Dijital telif çok tartışılan konulardan biri. Yasal altyapı hazırlamaya çalışıyoruz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) tarihi 1951. FSEK günümüzün ihtiyaçlarına, şartlarına cevap veremez niteliktedir. Toplantımızın amacı kanunun yeniden yapılandırılması ve özellikle medya sektöründen çok ciddi bir talep olarak karşımızda bulunan emek hırsızlığının önüne geçilmesidir. Haberin bir fikir ve sanat eseri sayılması noktasında bir talep var. Bu talebi Komisyonumuz değerlendirecek ve bu konuda bir müzakere yapacağız. Ben de doğrusu, haberi ve içeriğin bir telif sayılması gerektiğini düşünüyorum. Haberlerin hiçbir telif ödemeden, hiçbir referans verilmeden alınması, kullanılması, kurumların kan kaybetmesine ve bir ekonomik zarara uğramasına yol açmaktadır.”

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GOOGLE’A 500 MİLYON TL CEZA

Rekabet Kurumu I. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkan Yardımcısı Selçuk Yılmaz da sunumunda Google’a verilen cezalara değindi. Yılmaz, “Rekabet Kurumu şu ana kadar Google’la ilgili dört soruşturma açtı ve bunlar nihai karara bağlandı. 5’inci soruşturma şu an hâlihazırda devam ediyor ve karara bağlanması bekleniyor. Hâlihazırda Google Reklam Teknolojisi soruşturması ve Google Arama Özellikleri soruşturması devam ediyor. Bu iki soruşturma bağımsız olsa da dikey hizmetler bağlamında ele alınan hususları ifade ediyordu. Burada yine müzakere süreci ile sayfa dizaynına, ürün tasarımına, reklam sayısının 4’ten 3’e düşürülmesine kadar bazı hususlarda yükümlülüklerini yerine getirdi Google. 2018 yılında 196 milyon, 296 milyon olmak üzere soruşturmalarda farklı cezalar uygulandı.”