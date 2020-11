Dijital platformlarda büyük ekran stratejisi

Pazara yeni sunulan 43 ile 65 inç UHD Smart televizyonlardan satın alanlar, smart kumanda yanında TV+ Premium üyeliğini de 3 ay boyunca deneyimleyecek. Böylece 150’den fazla canlı TV kanalı ve 5 binden fazla film, dizi ve en heyecanlı spor müsabakalarını Arçelik televizyonların görüntü kalitesi ve ses performansıyla birleşerek televizyon severlere izleme deneyimi sunacak.

ORTALAMA 70 DAKİKA

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, “İhtiyaçlarımızın farklılaştığı, tüketim alışkanlıklarımızın değiştiği pandemi döneminde evlerimizde uzun vakitler geçirdik. Bu dönemin en temel trendlerinden biri kültür-sanat-eğlence içeriklerinin de evden takip edilmesi oldu. Tüm gelişmeleri takip edebileceğimiz, ailecek vakit geçirmek için programlar, filmler, spor müsabakaları izleyebileceğimiz en geniş platform olarak da televizyonlar öne çıktı” dedi. Turkcell’in Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ da, “TV+’ta kullanıcılarımız günlük ortalama 70 dakika televizyon izliyor. Televizyon severler TV+’ın zengin içeriğine her zaman her yerden kolayca ulaşmak istiyor. Büyük ekran stratejimiz doğrultusunda TV+’ı Türkiye’nin önde gelen markalarından Arçelik’le daha geniş kitlelere ulaştırmak istiyoruz” diye konuştu.