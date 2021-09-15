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Ekonomi
Haber Giriş: 15.09.2021 - 16:29 | Son Güncelleme:

Dijital para nedir? Dijital para ve kripto para farkı

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Dijital para nedir? Dijital para ve kripto para farkı

Son yıllarda popülaritesi hayli artan dijital paralar Türkiye'de de ilgi görüyor. Bütün dünyada Merkez Bankaları tarafından yapılan açıklamalarda merkez bankaları tarafından çıkarılan dijital paralar, yani CBDC (Central Bank Digital Currency) en önemli konu başlıklarından biri haline geldi. Peki, dijital para nedir? Dijital para ve kripto para farkı

Elektronik para (dijital para, dijital döviz veya elektronik döviz), geleneksel kağıt para ya da madeni para gibi değerlilik, kabul edilirlik, ticaret, biriktirme, ve borç verme işlerine yarayan ama gene de bazı farkları olan bir sayısal unsur, bir değişim aracı, bir döviz cinsidir.

Dijital para ve kripto para farkı

Dijital paralar bir otorite tarafından çıkarılmakta ve kontrol edilmektedir. Dolayısıyla dijital paralar merkezi bir yapıdadır. Kripto paraların arkasında ise bir otorite bulunmamaktadır. 

Elektronik paraya şu sebeplerden sanal para da denir:

Elektronik para eritildiklerinde pek değer kaybetmeyen altın ve gümüş paralar gibi değerini gram olarak içinde taşımaz, bir yerlerde altın gibi değerli bir karşılığı emanette olan bir belge de değildir.

Elektronik para özelliklerinin taklidi zor olan ve detayları herkesçe bilenen fiziki bir nesne de değildir.
Her elektronik para onu geliştiren ve hayata geçirenlerce kontrol edilir.

Avrupa Merkez Bankası 2012 de sanal parayı "Kanunlarca düzenlenmemiş, geliştirenlerce kontrol edilen, belli bir sanal grup üyelerince kullanılıp kabul gören, bir çeşit sayısal para" olarak tanımlamıştır.

 

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