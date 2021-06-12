Dijital oyun sektörü yüzde 29 büyüdü

Rapora göre, sektörün, 2020 yılında salgınının da etkisiyle küresel ölçekte yüzde 9.3 artarak, 159 milyar dolara ulaştığına işaret edilen raporda, pazarın 2026 yılına kadar 295 milyar doları aşmasının tahmin edildiği belirtildi. Raporda bu oyunlarla 2020’de 77.2 milyar dolar gelir elde edildiği bildirildi.

Raporda, Türkiye’de dijital oyun sektörünün her yıl olduğu gibi 2020 yılında da büyümeye devam ettiği, salgının da etkisiyle bu yıl özellikle mobil oyun sektöründe hızlı bir ilerlemenin yaşandığı belirtilerek, sektörün geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 29 büyümeyle rekor kırdığı kaydedildi.



Türk oyunlarının dünya ortalamasına göre 2 kat daha fazla ilgi gördüğü ve indirilme sayısının ortalama 759 bin 470 kişiyi bulduğu Türkiye’de, oyun geliştirici şirket sayısının 239’a yükseldiği ifade edilen raporda, şu bilgiler paylaşıldı: “Geçen yıl Türkiye’de yetişkinlerin ortalama yüzde 79’unun mobil oyun oynadığı, bunun yüzde 81.7’sinin kadın, yüzde 76.5’inin erkek olduğu, salgından dolayı evlerine kapanan insanların mobil oyunlara büyük ilgi gösterdiği, insanların bir günde ortalama 4 saatten fazla oyun oynamaya vakit ayırdığı belirlendi.”

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