Dijital markette kuyruk var

Koronavirüsün hızla yayılması günlük hayatın seyrini değiştirmeye devam ediyor. Vatandaşların çoğu evden çıkmamak için büyük hassasiyet gösterirken bu tüketim alışkanlıklarına da yansıyor. Bu dönemde market ve benzeri ihtiyaçları için dışarı çıkmak istemeyen çok sayıda kişi e-ticaret platformları ve online marketleri kullanıyor. Böylece tüketiciler kalabalık ortamlarda bulunmadan ihtiyaçlarını karşılamış oluyor. Tüketiciler tarafından sanal market uygulamalarına gösterilen yoğun ilgi burada da bir sanal market sırasının oluşmasına neden oldu. Öyle ki verilen siparişler geçen haftaya kadar aynı gün içerisinde müşteriye teslim edilirken bu süre önce ertesi güne uzadı. Daha sonra ise 4-5 güne kadar çıktı.

YENİ UYGULAMALARA GEÇTİLER

Migros Sanal Market, Carrefoursa Online Market ve İstegelsin gibi online marketler ise buradaki yoğunluğu karşılamak için önce kapasitelerini arttırıp organizasyonlarını büyüttü. Sonra bazı birimlerde çalışanlar e-ticaret departmanına kaydırılırken çok sayıda yeni istihdam yapıldı. Sanal marketler ayrıca bu dönemin getirdiği ortama uygun olarak teslimatları temassız ve hijyenik bir ortamda gerçekleştirirken 65 yaş üstü tüketicilere de ücretsiz teslimat gibi seçenekleri de uygulamaya koydu.

ONLİNE SİPARİŞE MAĞAZADAN DA TESLİMAT

Sanal market pazarının en büyük oyuncularından Migros, geçtiğimiz günlerde artan yoğunluğa cevap verebilmek için Sanal Market tarafında istihtam edilmek üzere 1000 yeni personel alacağını duyurmuştu. Ancak bununla da yetinmeyen Migros, burada oluşan yoğunluğa yetişebilmek için ‘mağazadan teslim’ uygulamasını devreye aldı. Yeni uygulamayla müşteriler, Migros Sanal Market’in web sitesi ya da mobil uygulama aracılığıyla siparişlerini verip, Migros mağazalarından teslim alabiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ 3 KAT ARTTI

Sanal Market’ten alışveriş yapan 65 yaş ve üzeri müşterilerine destek olabilmek için teslimatta 9:15-12:15 saat aralığını sadece onlara ayıran Migros, bu yaş dilimindeki müşterilerin alışverişlerini kapılarına kadar teslimat ücreti almadan ulaştırıyor. Migros’un verilerine göre bu yaş grubundaki müşterilerin alışveriş oranı son 2 haftada 3 kat arttı. Migros, valiliklerin talebi olur ise toplumsal seferberliğe katılarak ihtiyaç sahipleri için vatandaşların sanal market üzerinden gönderilerine destek verebileceğini açıkladı. Migros, ayrıca mağazalarında ve sipariş teslimlerinde aldığı en üst seviyedeki hijyen tedbirlerine bir yenisini ekleyerek tüm çalışanlarında ‘Siperlik’ uygulamasını başlattı.

TEKNOSA’DAN CARREFOURSA’YA ÇALIŞAN VE ÜRÜN TRANSFERİ

Sabancı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve koronavirüs nedeniyle faaliyetlerine ara veren Teknosa’daki çalışanların bir bölümü ise artan yoğunluk nedeniyle Carrefoursa’ya transfer oluyor. Bu konuda kısa süreli bir işbirliği yapılacağını söyleyen Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Carrefoursa’nın artan iş yükünü karşılamak için 150 Teknosa çalışanının bir süreliğine Carrefoursa marketlerinde görev almasını hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Teknosa’nın ürünleri de Carrefoursa marketinde müşterilerle buluşacak. Bu zor zamanlarda, toplumsal hayatın aksamaması için dayanışma ruhuyla görev yapan tüm Carrefoursa ve Teknosa çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz” dedi. Carrefoursa, bu uygulamaya ek olarak online markette sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü müşterilerine yönelik olarak ‘öncelikli ve ücretsiz teslimat’ uygulamasını da başlattı.





BOŞTA KURYE YOK, HER GÜN 15 BİN YENİ MÜŞTERİ GELİYOR

İki haftadır tüketicilerin online sipariş ve market uygulamalarına hiç olmadığı kadar ilgi göstermeye başladığını söyleyen İstegelsin’in CEO’su Sedat Yıldırım, “Biz normalde müşteri kazanmak için çalışırken şimdi yeni müşteri kazanmak önceliğimizden çıktı. Bu süreçte hızla yeni yatırımlar yaptık ama karşılayabileceğimiz yük belli. Gelen talebin sadece yüzde 20’sine karşılık verebiliyoruz. İnsanlar sipariş verebilmek için sırada bekliyor. Çünkü bu kadar hızla artan talebe cevap vermek gerçekten çok zor. Sonuçta yaptığımız iş bir soğuk zincir süreci ve siparişlerin hepsini belli bir zamanda belli bir sıcaklıkta tüketiciye teslim etmek zorundayız” dedi.



‘İKİYE KATLAYACAĞIZ’



Bu süreçte 1.7 milyon müşteriye ulaştıklarını ve sisteme her gün 15 bin yeni müşteri girdiğini belirten Yıldırım, “220 farklı tedarikçiden aldığımız 7 bin çeşit ürün ile müşterilere hizmet veriyoruz. Şu an 300 kuryemiz tüketicilerin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Kapasitemizi hızla ikiye katlayacağız. Bu süreçte kendi personelimizi korumak adına tüm tedbirleri alıyor ve düzenli kontrolleri de yapıyoruz. Bu sürecin sonunda insanların alışveriş alışkanlıklarına büyük bir değişim olacağının farkındayız” dedi.