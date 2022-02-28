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Dijital 'kuşkonmaz'

#Kuşkonmaz#Vodafone#Dijital Tarım
Dijital kuşkonmaz

Vodafone Business’ın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile beraber hayata geçirdiği Dijital Tarım İstasyonları’ndan ilk sonuçlar alınmaya başlandı. Proje kapsamında, sürdürülebilir tarımı destekleyen çalışmalar ve düşük karbon ayak iziyle kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Dijital tarımla üretilen kuşkonmazların Avrupa’ya da ihraç edilmesi hedefleniyor.

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Vodafone Business’ın, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile hayata geçirdiği Dijital Tarım İstasyonları’ndan sonuçlar alınmaya başlandı. Proje kapsamında pilot arazi olarak seçilen sahalardan birinde Türkiye için yeni bir ürün olan ve yüksek katma değere sahip kuşkonmaz üretimi yapılıyor. Kuşkonmaz yetiştiriciliğinde, Dijital Tarım İstasyonları’nın kullanılmasıyla üretim süreçlerinde verilen kararların ve yapılan uygulamaların çevresel etkilerini azaltmak, bilgi ve veriye dayalı sürdürülebilir bir değer zinciri yaratmak hedefleniyor. Proje, kuşkonmazın Avrupa’ya ihracatında ve ülkemiz tüketiminde, düşük karbon ayak izine sahip, düşük maliyet-yüksek verim ve kaliteyle sürdürülebilir tarım yapılmasını sağlarken, ülkemiz için getirisi yüksek bir ihracat ürününde yeni bir pazarın gelişmesini destekliyor.

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Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, “İki yıl sürecek projenin pilot uygulamasına ATSO üyesi iki firmada istasyon kurularak başlandı.

SONUÇLAR İYİ

Proje kapsamında ATSO üyesi Eli Belinde - Asparagus Tarım A.Ş. ve Kaltun Organik Tarım Ürünleri Ltd. Şti. dijital tarım uygulamasına geçen firmalar oldu. Kuşkonmaz üretiminin gerçekleştirildiği Asparagus Tarım A.Ş. de istasyonlardan elde edilen raporlara göre iyi sonuçlar alınmaya başlandı. CO2 salınımı, sulama, elektrik tüketimi, ilaç-gübre maliyetleri, vaktinde ilaçlama ve toprak işleme yaparak traktör kullanımı dolayısıyla mazot kullanımı azaldı ve ürün kalitesi artırıldı. Yakın zamanda Odamız bünyesinde eğitim faaliyetleri veren ATSO Akademi bünyesinde kurulacak olan Dijital Tarım Akademisi tarafından da online ve yüz yüze eğitimlere başlayacağız” dedi.

HER ŞEY ÖLÇÜLÜYOR

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, ise şöyle konuştu: “Dijital Tarım çözümümüz hava sıcaklığı, hava nemi, yağış miktarı, rüzgarın hızı ve yönü, toprak sıcaklığı ve toprağın nemi gibi kurulu olan arazinin meteorolojik değerlerini ölçebiliyor. Araziye özel 14 günlük hava tahmin raporu oluşturulabiliyor ve don ile fırtına uyarısında bulunabiliyor. İklime bağlı hastalık ve zararlılar için erken uyarı oluşturulabiliyor ve ilaçlamada yüzde 50’ye yakın bir oranda tasarruf sağlanabiliyor. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ile hayata geçirdiğimiz proje kapsamında ülkemiz için yüksek katma değere sahip kuşkonmaz üretimine katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

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#Kuşkonmaz#Vodafone#Dijital Tarım

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