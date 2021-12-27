Dijital koleksiyonerlik

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PANDEMİ önlemleri nedeniyle müzelerin, müzayede evlerinin kapalı kaldığı bir yılın ardından NFT’ler 2021’de sanat dünyasının en çok konuşulan ürünü oldu. Sektörü izleyen DappRadar’ın verilerine göre, geride bıraktığımız yılda satışlar patlama yaptı ve piyasa hacmi 2020’deki 100 milyon dolardan 22 milyar dolara geldi. Bu rakamın 16.7 milyarını en değerli ilk 100 NFT oluşturuyor.

EN PAHALI ESER

Dünyaca ünlü 300 yıllık müzayede evi Sotheby’s geçen nisan ayında ‘Pak’ adlı sanatçının 17 milyon dolara satılan ‘The Fungible’ koleksiyonu ile NFT dünyasına giriş yaptı. Müzayede evinin 2021’deki toplam NFT gelirleri 100 milyon dolar olurken en pahalı eser unvanını 24.4 milyon dolarlık etiketiyle ‘Bored Ape Yacht Club’ kazandı.

METAVERSE İLE TALEP ARTACAK

Kısa süre önce Facebook CEO’su Mark Zuckerberg’in sunumuyla geniş kitlelerin duyduğu ‘metaverse’ ise NFT’lerin kullanımını bambaşka boyutlara taşıyacak gibi. Örneğin, Amerikalı sanatçı ‘Beeple’nin tablosunu Bitcoin ile NFT olarak satın alan koleksiyoner, bu eseri bugünün iki boyutlu internetinin üç boyutlu karşılığı olan metaverse’de inşa ettiği evi ya da müzesinde sergileyebilecek. Dahası Coca-Cola, Gucci, Nike ve Adidas gibi markalar metaverse evreninde kullanılmak üzere NFT ürünler tasarlayıp satmaya başladı bile. Böylece sanatın ötesinde hayatımıza yeni bir lüks kavramı da girmiş oldu.

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YENİ PİCASSO: BEEPLE

BU yıl satılan en değerli NFT eseri ‘The First 5000 Days’ oldu. ‘Beeple’ adını kullanan Amerikalı dijital artist Mike Winkelmann’ın 13 yılda oluşturduğu 5000 fotoğraflık kolaj çalışması İngiltere’nin saygın müzayede evi Christie’s tarafından düzenlenen açık artırmada 69.3 milyon dolara alıcı buldu. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ı yerde çıplak halde yatarken gösteren 10 saniyelik Beeple imzalı videonun 6.6 milyon dolarlık satış fiyatı da 2021’in başında büyük yankı uyandırmıştı. Beeple yaşayan en değerli sanatçılar arasında gösteriliyor.

NFT NEDİR?

Bir şeyin gerçekliğinin dijital sertifikası olarak tanımlanabilecek NFT’ler (non-fungible token), tıpkı kripto paralar gibi blockchain (blok zinciri) teknolojisini kullanıyor ve alışverişler bu zincire kaydediliyor. Sanat eserlerini hatta Twitter mesajlarını bile JPEG, MP3, GIF ya da başka herhangi bir medya biçiminde satmak mümkün. Sanatçılar, tanınmış kişiler veya kurumlar başka eşi bulunmayan ‘dijital’ eserlerini bu şekilde internet üzerinden satışa çıkıyor. NFT’ler, alışılagelmiş para birimleriyle de satın alınamıyor. NFT’ler için yalnızca kripto para birimi Ethereum ile ödeme yapılıyor. Şu anda 1 Ethereum, ortalama 44 bin liraya denk geliyor.