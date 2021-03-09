Dijital katkıyla büyüdüler

Çevrimiçi düzenlenen etkinliğe, kariyer hedeflerini değiştirerek kurumsal hayata veda edip kendi ürünleriyle markalarını yaratan kadınlar ile daha önce hiç çalışmamış ancak el emeği ürünlerini internetten kitlelere ulaştıran 10 kadın katıldı. ‘Hedefi Olan Kadına İnternetle Hayat Kolay’ projesiyle bugüne kadar 5 bin kadına ulaşıldı.

İLHAM VEREN HİKAYELER

Kadınlar, dijital pazarlama eğitimi başta olmak üzere, ürünleri için doğru sosyal medya mecralarının belirlenmesi, hedef kitle seçimi, e-ticaret mevzuatları, daha etkili pazarlama yöntemleri konularında profesyonelleşti. Proje kapsamında aldıkları dijital pazarlama eğitimiyle girişimcilik potansiyellerinin farkına varan kadınlar, ürünlerini ve hikâyelerini paylaştılar. Eski spor spikeri Dilara Tamara Ersoy Yamakoğlu, sevdiği uğraşı keşfederek işe dönüştürmenin kariyer olarak görülmemesi algısını kırmak istediğini, el emeği ürünler üretmenin çaresizlikten kaynaklı bir mecburiyet olmadığını ifade etti. Tayininin çıktığı köy okulunda çocukların oyuncakları olmadığını fark ederek kendi girişimini başlatan öğretmen Aygül Küçükçanakçı ise gezici oyuncak atölyeleri düzenleyerek diğer kadınlara rol model olmayı hedeflediğini söyledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara