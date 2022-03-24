Dijital iş servisinden 2.3 milyar lira gelir

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Şirketin kuruluşundan bu yana geride kalan 3 yılı değerlendiren Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, gerek kamu gerekse özel sektörde her bir şirketin ihtiyacına uygun, tasarruflu ve verimli ‘terzi işi’ çözümler sunduklarının altını çizdi. Turkcell Dijital İş Servisleri’nin bugüne kadar 4.5 milyar lira kontrat değerine sahip 7 bini aşkın projeye imza attığını söyleyen Özata, şirketin gelirlerini yüzde 29 arttırarak 2.3 milyar liraya ulaştırdığı bilgisini verdi.



YERLİ VERİYE YATIRIM

Bin 500’den fazla şirketin dijital dönüşümüne katkı sağladıklarını belirten Özata, “Hayata geçirdiğimiz 7 binden fazla projemizin yaklaşık yüzde 22’si uçtan uca yönettiğimiz sistem entegrasyon projelerinden oluşuyor. Öte yandan, sağlık sektöründe devreye aldığımız dev projelerimizden olan 7 şehir hastanesi ve 2 acil durum hastanesi açılışıyla bu alanda lider şirket haline geldik. Ülkemizi dünyanın önde gelen ‘veri ve bulut teknolojileri üssü’ haline getirme hedefimiz doğrultusunda yaptığımız 2.5 milyar lirayı aşan yatırımla yerli veriye de sahip çıkıyoruz.

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Veri merkezlerimizde 2 bin 500’den fazla kurumsal müşterimize hizmet sunarken; siber güvenlik alanında ise alanında uzman 150’yi aşkın çalışanımızla 7/24 güvenliklerini sağlıyoruz” dedi.



Şirketin yurtdışına açılma planları olduğunu da belirten Özata, şunları söyledi: “Türkiye’nin dijital ekonomisine katkı sağlıyor, geniş bir alanda dijital dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. Türkiye bilgi teknolojileri hizmet pazarında elde ettiğimiz liderlikten güç alarak önümüzdeki dönemde yurt dışına yönelerek dijital çözüm ihracatında da öncü şirket olmayı hedefliyoruz.”