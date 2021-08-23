Dijital hizmet vergisinde 1.3 milyar liralık gelir

Dijital ekonominin vergilendirilmesine yönelik geçen yıl getirilen dijital hizmet vergisinden ocak-temmuz döneminde 1 milyar 331 milyon liralık gelir elde edildi. Bütçede dijital hizmet vergisinden yıl boyunca 1 milyar 424 milyon lira gelir elde edileceği tahmin edilmişti. Bu durumda dijital hizmet vergisinden elde edilecek gelir yıllık tahminin üstüne çıkacak. Geçen yıl da bu vergiden 1 milyar 60 milyon liralık gelir elde edilmişti.

GEÇEN YIL TEMMUZA GÖRE YÜZDE 37.8 ARTTI

Dijital hizmet vergisi 7 Aralık 2019 tarihinde çıkarılan 7194 sayılı yasaya dayanıyor. Uygulama 1 Mart 2020 tarihinde başladı. Düzenleme ile dijital ortamda sunulan her türlü reklam, içerik satışı gibi hizmetler vergiye dahil hale getirildi. Hasılat üzerinden yüzde 7.5 oranında vergi alınıyor. Türkiye’de hasılatı 20 milyon liradan ve dünya genelinde hasılatı 750 milyon Euro’dan az olan işletmeler vergiden muaf. Dijital hizmet vergisi ilk kez geçen yıl nisan ayında bütçe gelirleri içinde yer aldı. Nisan ayında 67.6 milyon liralık gelir elde edildi. Mayısta 73.1 milyon lira, haziranda 169.5 milyon lira, temmuzda 105.5 milyon lira, ağustosta 137.8 milyon lira, eylülde 102 milyon lira, ekimde 144.2 milyon lira, kasımda 152 milyon lira aralık ayında da 109 milyon lira olmak üzere toplamda 1 milyar 60 milyon liralık gelir elde edildi. 2021 yılının ilk ayında 160.8 milyon lira, şubat ayında 195 milyon lira, mart ayında 243.7 milyon lira, nisanda 187.3 milyon lira, mayısta 188.4 milyon lira, haziran ayında 210.7 milyon lira ve temmuz ayında da 145.4 milyon liralık gelir elde edildi. Bu yılın ocak-temmuz döneminde elde edilen gelir 1.3 milyar lirayı buldu. Geçen yılın temmuz ayına göre bu yıl temmuz ayında elde edilen gelir yüzde 37.8 oranında artmış oldu.

BİR AY SONRA HEDEF AŞILABİLİR

2021 yılı bütçesi hazırlanırken dijital hizmet vergisinden gelecek gelirin 2020 yılına göre yüzde 34.3 oranında artacağı hesabıyla 1.4 milyar liralık tahmin yapılmıştı. Ancak temmuz sonu itibariyle yıllık hedefe çok yaklaşıldı. Bu yılın geçmiş aylarındaki trend devam ederse yıllık hedefin ağustos ayında aşılması bekleniyor. Dijital hizmet vergisi hasılattan yüzde 7.5 oranında alındığı için dijital hizmet vergisi mükelleflerinin Türkiye’de temmuz ayına kadar yaklaşık 18 milyar liralık hasılat elde ettiği tahmin ediliyor.

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