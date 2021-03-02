Dijital Göçebelik yayılıyor... Binlerce kişi talep ediyor! 7 ülke daha listeye katıldı

Geçtiğimiz yıl pandeminin dünyada yayılmasıyla birçok şirket evden çalışma modelini uygulamaya başladı. Ülkeler evden çalışanları kendilerine çekmek içinse dijital göçebelik modelleri kapsamında birçok cazip teklif sunmaya başladı.

GEÇEN YIL BAŞLAYAN ÜLKELER

Birçok ülke dijital göçebeleri kabul etmeye bir önceki yıl başlamıştı. Bu ülkeler arasında 21 Ağustos'tan itibaren dijital göçebeleri alan Anguilla Adaları bulunuyor. 30 Haziran'da başlatan Barbados'a ise ilk hafta 1350'den fazla başvuru gelmişti. Ardından yıllık gelir gösterenlere Bermuda kapılarını açtı.

Temmuz ortasında duyuran 5 Ağustos'a kadar 2 bin 700 başvuru alan Gürcistan da geçtiğimiz yıl dijital göçebelik için kapılarını açanlardan. Estonya da dijital göçebeliğe kendini açan ülkelerden. Geçtiğimiz günlerde yapılan araştırmada İstanbul'da dijital göçebelikte cazip olan ülkeler arasına girmişti.

ŞARTLARI VAR

Evden çalışanlar, geçimlerini yurtdışında sağlamak için her zamankinden daha fazla seçeneğe sahip.

Peki neler gerekli? Hedeflenen varış yerinin dışında istihdam, uzun süreli kalışı desteklemek için yeterli fonun kanıtı, sağlık sigortası ve tabii ki negatif Covid testleri. Başvuru ücretlerini ve birkaç diğer formalite icabı gereksinimi de sonrasında eklemeniz gerekecek.

İşte bu yıl dijital göçebeliği kabul eden 7 ülke:

MONTSERRAT

Turistler şu anda Montserrat’a giremezler, ancak uzaktan çalışanlar girebilir. 29 Ocak’ta duyurulan kararda Montserrat, gezginlerin küçük Karayip adasında 12 aya kadar yaşamasına ve çalışmasına izin veriyor.

Montserrat’ın turizm direktörü Warren Solomon, CNBC Global Traveler’a “Bu girişime verilen yanıt son derece olumlu. Başvuru sahiplerinin coğrafi dağılımı ABD, Kanada, İngiltere ve Avrupa olarak görülüyor” dedi.

Uzaktan çalışanlar sağlık sigortasına ve en az 70 bin dolar yıllık gelire sahip olmalılar. 1 hafta içinde başvuru sonuçları açıklanırken, negatif test ve 14 günlük karantina şartı bulunuyor.

BAHAMALAR

Bir adada kalmaktan sıkılacağını düşünen kişiler Bahamalar için başvurabilirler. Kısaca BEATS olarak adlandırılan yeni 12 aylık oturma izni, uzaktan çalışanların ve öğrencilerin Bahamalar’da Andros, Exumas, Eleuthera ve Paradise Island dahil 16 farklı adada yaşamalarına ve hareket etmelerine olanak tanıyor.

En az 3 yıla kadar konaklamayı yenilemek mümkünken Bahamalar'da bir yerde çalışan olduğunuzu kanıtlamanız, öğrenciyseniz kayıtlı olduğunuzu belgelemeniz ve yaşam/seyahat masraflarını karşılamak için gelir göstermeniz gerekiyor.

DUBAİ

Programa katılma konusunda emin olmayan yolcular, Dubai’ye turist vizesi ile girebilir, ardından kaldıkları süre boyunca çalışma programına başvurabilirler. Başvuru sahiplerinin Birleşik Arap Emirlikleri’nde geçerli bir sağlık sigortasına sahip olması, maaş bordrosu ve banka ekstresi şeklinde gelir kanıtı göstermesi gerekir.

Dijital göçebeler dadı ve şoför talebinde bulunabilir, araba kiralayabilir ve çocuklarını Dubai’nin okul sistemine kaydedebilir. Dubai’ye girmek için yolcuların, kalkıştan en fazla 72 saat önce yapılmış negatif bir PCR testi ile göstermesi gerekir. İniş sırasında ek testler gerekebilir

MAURİTİUS

Yaklaşık 1,3 milyon kişinin yaşadığı ülke bugüne kadar 610 Covid vakası kaydetti ve bunların çok azı 2021′de meydana geldi.

Dijital göçebeler ve emekliler bir yıl kalmak için “Premium Vize” başvurusunda bulunabilirler. Ancak her ülkenin uyguladığı gibi Mauritius’ta kalmak için yeterli paranızın kanıtı olması gerekir.

HIRVATİSTAN

Hırvatistan Ocak ayında dijital göçebeleri karşılamaya başladı. Bu popüler Akdeniz kıyı ülkesinde yaşamak için başvurmak, diğer destinasyonlar kadar kolay değil. Ancak Dijital Göçebe Derneği Hırvatistan başkanı Jan de Jong, bunun yakında değişebileceğini söyledi.

De Jong, CNBC’ye verdiği demeçte, ”Şu anda yalnızca Hırvatistan’daki yerel polis karakolunda başvurmak mümkün. Mart ayına kadar çevrimiçi başvuruları kabul etmeye başlayabileceğimizi umuyoruz” dedi.

MADEİRA

Madeira sadece dijital göçebeleri ağırlamakla kalmıyor, onlar için bütün bir topluluk oluşturmayı umuyor.

Fas’tan 320 mil uzaklıkta bulunan Portekiz’in özerk bir bölgesi olan takımadalar, Digital Nomads Madeira adlı bir girişime ev sahipliği yapıyor. Pilot program, 1 Şubat - 30 Haziran tarihleri ​​arasında Ponta do Sol köyünde ücretsiz çalışma alanı sağlıyor.

Startup Madeira’nın proje yöneticisi Micaela Vieira, ″Şimdiye kadar 90′dan fazla ülkeden 4.800′den fazla kayıt aldık” dedi. Vieira, şu anda adada ücretsiz çalışma alanlarında veya ücretsiz Wi-Fi bulunan kafe ve restoranlarda 250′den fazla dijital göçebenin çalıştığını söyledi.

PORTO RİKO

Resmi bir program olmamasına rağmen Porto Riko, uzaktan çalışmaya hazır. Bölgede, uzaktan çalışanlara yönelik paketlerin bulunduğu birkaç ortak çalışma alanı ve otel bulunuyor.