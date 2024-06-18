Dijital geleceği tasarlayacak uzmanlar yetiştiriyor

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Siber güvenlik alanındaki yeteneklere ulaşmak ve siber güvenlik alanındaki insan kaynağı oluşturmak amacıyla 2020’den bu yana Siber Güvenlik Kampı gerçekleştiren Türk Telekom, gençlere dijital dünyanın geleceğini güvenle şekillendirme imkânı sunmayı hedefiyor. Türk Telekom Siber Güvenlik Kampı, bu yıl 12-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında online ve yüz yüze eğitimlerle gerçekleştirilecek. Başvurular ise 30 Haziran 2024’e kadar devam edecek.

Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hüseyin Aslan, “Dijital geleceğin mimarı olan Türk Telekom’u ‘yaşayan bir üniversite’ olarak konumlandırıyor, eğitim ve kariyer programlarımız ile gençlere dijital geleceğin inşasında rol alma imkânı sunuyoruz. Alanında uzman çalışanlarımızı, gençlerle bir araya getirerek teknoloji birikimimizi aktarıyor, alanında yetişmiş insan kaynağı oluşmasına katkı sağlıyoruz. Beşinci dönemini başlattığımız Siber Güvenlik Kampı programımız ile ulusal ve kişisel güvenliğin ana parçalarından olan siber güvenlik alanına genç yetenekleri kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.