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‘Dijital dönüşümün lokomotifi olduk’

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#Dijital Dönüşüm #TURKCELL#Ali Taha Koç
‘Dijital dönüşümün lokomotifi olduk’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2024 07:00

TURKCELL, 30. kuruluş yıldönümünde iş ortaklarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bir araya geldi.

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14-16 Mayıs tarihleri arasında “Bir Olmak Tek Olmak” temasıyla gerçekleşen etkinliğe, yaklaşık 6000 çalışanı olan 616 iş ortağı katıldı. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ve genel müdür yardımcılarının şirketin kilometre taşlarını değerlendirdiği etkinlikte yeni stratejiler ve geleceğe yönelik paylaşımlarda bulunuldu. Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Turkcell bugün sadece bir ses ve data operatörü değil, aynı zamanda Türkiye’nin dijital dönüşümünün lokomotifi ve dönüştürücü gücü. Ekosistemimizde çok değerli şirketler barındırıyoruz. Paycell, TV+, BiP, fizy, lifebox, GAME+, Turkcell Global Bilgi, Turkcell Superonline, veri merkezlerimiz, enerji santrallerimiz ve daha pek çok şirketimizle kişilere ve endüstrilere yenilikçi çözümler sunuyoruz” diye konuştu.

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#Dijital Dönüşüm#TURKCELL#Ali Taha Koç

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