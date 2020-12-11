‘Dijital dönüşümü hızlandırmalıyız’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dijital dönüşümün önemine dikkat çekerek, “Yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor” dedi. 4. Sanayi Devrimi Merkezi’nin açılışı dolayısıyla bir video mesaj yayınlayan Erdoğan, konuşmasında “Dünya Ekonomik Forumu’na bağlı olarak kurulan Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Ağı’na, Türkiye olarak biz de bu yılın başında katıldık. Avrupa’daki iki örnekten biri olan bu merkezin faaliyetleri, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikamız tarafından yürütülmektedir. Amacımız, ülkemizi milli teknoloji hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir” ifadelerini kullandı.

FIRSAT İKLİMİNE DÖNÜŞMELİ

“Salgın şartları sebebiyle henüz arzu ettiğimiz etkinliğe ulaşamamış olsa da bu merkezde yapılacak çalışmaların ekonomik ve toplumsal hayatımıza önemli katkıları olacağına inanıyorum” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Dijital dönüşümü ne kadar iyi yönetebilirsek, yeni dönemde kendimizi o kadar güçlü bir yere oturturuz. Elbette her ülkenin bu doğrultuda attığı adımlar ve elde ettiği birikimler vardır. Ama asıl olan, tüm bu birikimlerin uluslararası işbirliğiyle çok daha etkin bir fırsat iklimine dönüştürülmesidir. Türkiye olarak, çok taraflı iş birliklerine önem veriyor, yer aldığımız her platformda önemli ve pozitif katkılar sunuyoruz. Kamu tarafı ve özel sektörüyle, politikalarımızı küresel zemine taşımak ve uluslararası gelişmelerde aktif şekilde yer almak için her türlü imkanı değerlendirmekte kararlıyız. İlk sanayi devriminden bugüne teknolojinin insanların, toplumların ve devletlerin hayatında yol açtığı büyük değişim, bizi dördüncü sanayi devrimine çok daha sıkı bir şekilde hazırlamaya yöneltiyor.”

GERİDEN TAKİP ETMEMELİYİZ

Dijitalleşme sürecinde yetişmiş insan kaynağının, en kritik unsur olarak karşımıza çıktığını ifade eden Erdoğan, “Türkiye, nispeten genç, azimli ve yetişmiş insan kaynağıyla, bu sürece oldukça hazırlıklı girmektedir.

Büyük sanayi kuruluşlarımızdan küçük ve orta ölçekli işletmelerimize kadar, yazılımdan donanıma tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde akıllı şehirlerden sınır ötesi veri paylaşımına kadar pek çok alanda söz sahibi olabiliriz. Ülkemizin artık bu tür tarihi devrimleri geriden takip eden değil, öncülük eden, önünü açan bir konumda olmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.