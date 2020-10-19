TÃœRKONFED'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Konfederasyon tarafÄ±ndan Ä°stanbul KalkÄ±nma AjansÄ±'nÄ±n (Ä°STKA) 2018 yÄ±lÄ± "YenilikÃ§i ve YaratÄ±cÄ± Mali Destek ProgramÄ±" kapsamÄ±nda kurulan Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Merkezi (DDM), Ä°stanbul ValiliÄŸi, TÃœGÄ°M, BoÄŸaziÃ§i Ãœniversitesi ve Endeavor TÃ¼rkiye ortaklÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye Ä°ÅŸ BankasÄ±'nÄ±n sponsorluÄŸuyla KOBÄ°'lerin dijitalleÅŸme yolculuÄŸuna rehberlik etti.

Verilen bilgiye gÃ¶re, KOBÄ°'lerin dijitalleÅŸme karneleriyle dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mleri iÃ§in gereken kaynaklarÄ± ve eksiklikleri belirleyip, dijitalleÅŸme yol haritalarÄ± hazÄ±rlayarak kapasitelerini artÄ±rmayÄ± hedefleyen Ä°stanbul Ã¶zelindeki "KOBÄ°'ler Gelecekle BuluÅŸuyor: Dijital DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Merkezi Projesi", TÃ¼rkiye genelinde de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Ä°stanbul'un yenilikÃ§i ekosistemine katkÄ± yapmayÄ± amaÃ§layan DDM'ye TÃ¼rkiye genelinde 26 ilden 509 KOBÄ° baÅŸvururken,Â 120 KOBÄ°'nin dahil edilmesi planlanan programÄ±n kapasitesi, gelen yÃ¼ksek talep doÄŸrultusunda artÄ±rÄ±ldÄ± ve gerekli ÅŸartlarÄ± saÄŸlayan 149 iÅŸletme sÃ¼rece dahil edildi.

18 aylÄ±k programa katÄ±lan KOBÄ°'lerin ilerleme sÃ¼reÃ§leri ve beklentilerine yÃ¶nelik DDM 2019 dÃ¶nemi faaliyetleri sonuÃ§ raporu da yayÄ±mlandÄ±.Â

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DÃ–NÃœÅžÃœME EN YATKIN SEKTÃ–R BÄ°LÄ°ÅžÄ°M TEKNOLOJÄ°LERÄ°

Verilen bilgiye gÃ¶re, DDM'nin programÄ±na katÄ±lan ÅŸirketlerin faaliyet gÃ¶sterdiÄŸi alanlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda, dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me en Ã§ok ilgi gÃ¶steren sektÃ¶rlerin biliÅŸim teknolojileri, elektrik ve elektronik, ticaret (satÄ±ÅŸ ve pazarlama) ve metal sanayi oldu.

KÃ¼ltÃ¼r, sanat ve tasarÄ±m, toplumsal ve kiÅŸisel hizmetler, Ã§evre, spor ve rekreasyon, medya, iletiÅŸim ve yayÄ±ncÄ±lÄ±k, adalet ve gÃ¼venlik, tarÄ±m, avcÄ±lÄ±k ve balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, cam, Ã§imento ve toprak sektÃ¶rÃ¼ baÅŸvurularÄ±, diÄŸer faaliyet alanlarÄ±na gÃ¶re dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyede kaldÄ±.

DDM programÄ±na katÄ±lan KOBÄ°'lerin eÄŸitim, mentorluk ve teknolojik destekler ile yÃ¼zde 21'lik bir dijitalleÅŸme yetkinliÄŸi geliÅŸtirdiÄŸi tespit edildi.

Bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n kaynaklarÄ±na bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda en fazla etkinin yÃ¼zde 33 iyileÅŸme oranÄ± ile bilgisayar teknolojileri, yÃ¼zde 30 ile insan kaynaklarÄ± sÃ¼reci ve yÃ¼zde 29 ile satÄ±ÅŸ pazarlama sÃ¼reÃ§lerinde gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. BunlarÄ± sÄ±rasÄ±yla lojistik-depolama, Ã¼retim ve son olarak genel iÅŸ sÃ¼reÃ§leri takip etti.



KOBÄ°'LERÄ°N YARIYA YAKINI DÄ°JÄ°TAL SATIÅž KANALLARINI KULLANMIYOR

Programda, dijitalleÅŸme yetkinliklerindeki artÄ±ÅŸa ve gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde e-ticaret hacmi bÃ¼yÃ¼mesine raÄŸmen, KOBÄ°'lerin cirolarÄ±nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ± geleneksel yollarla kazanmaya devam ettikleri belirlendi.

Programa katÄ±lan KOBÄ°'lerin yÃ¼zde 45'i dijital satÄ±ÅŸ kanallarÄ±nÄ± kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu nedenle bu kanallardan ciro elde edemediÄŸini sÃ¶yledi.

Dijital satÄ±ÅŸ kanallarÄ±nÄ± kullanan KOBÄ°'lerin yÃ¼zde 39'u cirolarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25'ini veya daha azÄ±nÄ± bu kanallardan saÄŸlarken yÃ¼zde 9'u cirolarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 25 ila 50'sini, yÃ¼zde 2'si yÃ¼zde 51 ila 75'ini, yÃ¼zde 5'i ise yÃ¼zde 75 ve fazlasÄ±nÄ± dijital satÄ±ÅŸ kanallarÄ±ndan elde etiÄŸini ifade etti.

Bunun yanÄ±nda, e-ticaretin sÄ±k gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi platformlar ve pazar yerlerinin varlÄ±ÄŸÄ±na raÄŸmen ÅŸu an e-ticaret yapabilen KOBÄ°'lerin yalnÄ±zca yÃ¼zde 42'si sosyal medya Ã¼zerinden mÃ¼ÅŸterilerine ulaÅŸabildiÄŸini belirtti.

E-POSTA KULLANIMINI YÃœZDE 63'E ULAÅžTI

Programa katÄ±lan KOBÄ°'ler, dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼reÃ§leri Ã¶nÃ¼ndeki en Ã¶nemli engellerden birinin bilgi eksikliÄŸi olduÄŸunu ortaya koydu.

Ä°ÅŸletmelerin yÃ¼zde 75'i sektÃ¶rler arasÄ± fayda Ã¼zerine bilgi ve giriÅŸim eksikliÄŸinin, yÃ¼zde 73'Ã¼ sektÃ¶rÃ¼n devamlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik gÃ¼vence eksikliÄŸinin, yÃ¼zde 67'si ise devletin sektÃ¶re uzun sÃ¼reli bir vizyon ve bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±sÄ± sunmamasÄ±nÄ±n dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m sÃ¼recini engellediÄŸini belirtti.

Program kapsamÄ±nda, KOBÄ°'lerin farklÄ± iÅŸ sÃ¼reÃ§lerinde kullandÄ±ÄŸÄ± dijital Ã¼rÃ¼n ve hizmetler de incelendi.

Ä°nsan kaynaklarÄ± alanÄ±nda alÄ±nan aksiyonlara gÃ¶re, KOBÄ°'lerin yÃ¼zde 62'si bordro iÅŸlemlerinde yazÄ±lÄ±ma geÃ§ti, iÅŸe alÄ±m sÃ¼reÃ§lerine yÃ¶nelik Ã¶zel bir yazÄ±lÄ±m kullanma oranÄ± ise yÃ¼zde 3 dÃ¼zeyinde kaldÄ±.

SatÄ±ÅŸ ve pazarlama alanÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan KOBÄ°â€™lerin aldÄ±ÄŸÄ± en Ã¶nemli aksiyon yÃ¼zde 72 ile Ã¼rÃ¼n kataloÄŸuna eriÅŸim olurken chatbot kullanÄ±mÄ± yÃ¼zde 5'in altÄ±nda seyretti.

Lojistik-depolama alanÄ±ndaki gerÃ§ek zamanlÄ± sipariÅŸ takibi yapma oranÄ± yÃ¼zde 52'yi geÃ§erken otonom robot veya ileri seviye robotik sistemlerin kullanÄ±mÄ± yÃ¼zde 1'e eriÅŸemedi.

DiÄŸer taraftan KOBÄ°'lerin, saha satÄ±ÅŸ ekiplerini yÃ¶netmek iÃ§in kullandÄ±klarÄ± iletiÅŸim yÃ¶ntemlerinde yÃ¼zde 71 ile telefon ilk sÄ±rada yer almaya devam etse de e-posta kullanÄ±mÄ±nÄ±n da yÃ¼zde 63'e ulaÅŸmasÄ± dikkati Ã§ekti.

KOBÄ°'LERÄ°N ÃœÃ‡TE Ä°KÄ°SÄ° Ä°HRACAT YAPIYORÂ

AÃ§Ä±klamada yer alan bilgiye gÃ¶re, DDM'ninÂ KOBÄ° ve Tekno-KOBÄ°'lerin katÄ±lÄ±mÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ programa 509 iÅŸletme baÅŸvurdu.

Programa kabul edilen 149 KOBÄ°'nin yanÄ± sÄ±ra, program iÃ§erisinde yapÄ±lan eÅŸleÅŸtirme, dijital sohbetler, Ã§evrim iÃ§i Ã§alÄ±ÅŸmalar gibi aktivitelerden 262 farklÄ± KOBÄ°, toplamda 320 Ã§alÄ±ÅŸan faydalandÄ±.

Ä°ÅŸletmelerin 417'si 2000 yÄ±lÄ± ve sonrasÄ±nda kurulurken, 327'si 1-20 kiÅŸi istihdam ettiÄŸini belirtti.

Programa baÅŸvuran kiÅŸilerin yÃ¼zde 74'Ã¼nÃ¼ erkek, yÃ¼zde 26'sÄ±nÄ± kadÄ±nlar oluÅŸtururken, programa katÄ±lan 149 iÅŸletmenin yÃ¼zde 62'sinin Ã¼st dÃ¼zey kadÄ±n yÃ¶neticisi ya da ortaÄŸÄ± bulunuyor ve katÄ±lÄ±mcÄ± KOBÄ°'lerin Ã¼Ã§te ikisi ihracat yapÄ±yor.