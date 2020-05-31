MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriDijital dönüşüm iddiaları doğru değil
GeriEkonomi Dijital dönüşüm iddiaları doğru değil
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
HÜRRİYET
Haber Giriş: 31.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Dijital dönüşüm iddiaları doğru değil

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dijital dönüşüm iddiaları doğru değil
Abone Olgoogle-news

Hürriyet Gazetesi’nden Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “30 Mayıs Cumartesi günü bir haber sitesinde yer alan şirketimiz de dahil olmak üzere Demirören Medya Grubu’nun bünyesindeki tüm gazetelerin dijital dönüşüme geçeceği, basımlarının durdurulacağı ve yayınlarına sadece internet üzerinden devam edeceklerine ilişkin iddialar hiçbir surette gerçeği yansıtmamaktadır. Medya grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren gazetelere ilişkin bu tür kasıtlı ve asılsız iddialara kamuoyunun ve yatırımcılarımızın itibar etmemesi önemle rica olunur” denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle