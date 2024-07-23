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Dijital bankacılık kullanıcı sayısı 114 milyona ulaştı

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#Dijital Bankacılık#İnternet Bankacılığı#Mobil Bankacılık
Dijital bankacılık kullanıcı sayısı 114 milyona ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2024 07:00

Türkiye’de mobil ve dijital bankacılık kullananların sayısı giderek artıyor.

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Karşılaştırma sitesi encazip.com’un yaptığı araştırmaya göre Türkiye’de bireysel ve kurumsal olmak üzere toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 114 milyona yükseldi. Bu kullanıcıların 1 milyonu “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 102 milyonu “sadece mobil bankacılığı” kullanıyor.

Türkiye Bankalar Birliğinin verilerine göre Ocak-Mart 2024 döneminde toplam aktif dijital bankacılık müşteri sayısı 113 milyon 630 bin kişiye ulaştı. Bu kullanıcıların 1 milyon 671 bini “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 102 milyon 612 bini “sadece mobil bankacılık” işlemi yapıyor. Hem internet hem mobil bankacılık işlemi yapan kullanıcı sayısının 9 milyon 347 bin kişi olduğu görülüyor.

Ocak-Mart 2024 dönemi içinde en az bir kez giriş işlemi yapmış aktif bireysel dijital bankacılık müşteri sayısı 109 milyon kişi. Bu sayının 1 milyonu “sadece internet bankacılığı” işlemi yaparken 100 milyonu ise “sadece mobil bankacılık” işlemi yapmış.

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#Dijital Bankacılık#İnternet Bankacılığı#Mobil Bankacılık

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