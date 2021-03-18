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Ekonomi
Haber Giriş: 18.03.2021 - 23:03 | Son Güncelleme:

Didim Belediye Başkanlığından pazar yeri tahsis ilanı

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Didim Belediye Başkanlığından pazar yeri tahsis ilanı

Kurulacak pazar yeri belediye tasarrufu altındaki Çamlık-514 sokak üzerinde kurulacak olup Pazar Yeri Yerleşim planı 04/03/2021 gün ve 346 Sayılı Belediye Encümen Kararıyla onaylanmıştır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre tahsise konu olan tezgâhların %20 si (27 adet) kura çekimi suretiyle üreticilere tahsis edilecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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