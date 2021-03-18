Didim Belediye Başkanlığından pazar yeri tahsis ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre tahsise konu olan tezgâhların %20 si (27 adet) kura çekimi suretiyle üreticilere tahsis edilecektir.



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