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Didim Belediye Başkanlığından pazar yeri tahsis ilanı
Kurulacak pazar yeri belediye tasarrufu altındaki Çamlık-514 sokak üzerinde kurulacak olup Pazar Yeri Yerleşim planı 04/03/2021 gün ve 346 Sayılı Belediye Encümen Kararıyla onaylanmıştır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre tahsise konu olan tezgâhların %20 si (27 adet) kura çekimi suretiyle üreticilere tahsis edilecektir.
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