Dicle Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi alacak! Dicle Üniversitesi personel alım ilanı

Dicle Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi alacağını duyurdu. Yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.



YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacaktır.

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek veya Uygulamalı Birim) Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (www.dicle.edu.tr/tr/universitemiz/koordinatorlukler/dukgek adresindeki Kalite Dokümanları/ Formlar/Öğretim Elemanı Başvuru Formu)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5- Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri ( E-devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti olmalıdır.)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7- Transkript (Lisans/Yüksek Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir. )

8- ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9- 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (İlan edilen kadroya bağlı olarak kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1- Dilekçe (Adaylar başvuru dilekçelerinde; başvurulan kadronun birimini, bölümünü, anabilim dalı/programını, unvanını, derecesini ve kendilerine ait iletişim bilgilerini açıkça belirteceklerdir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

3- Özgeçmiş

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge

5- Öğrenim Belgelerinin aslı veya onaylı suretleri( e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme ve nihai değerlendirme işlemlerimde kabul edilecektir. e-Devlet harici diploma/mezuniyet belgelerinin mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü sureti

olmalıdır.)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir onaylı belge

7- Transkript (Lisans) (Mutlaka Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü bir sureti olmalıdır. Karekodlu transkriptler de kabul edilecektir.)

8- ALES Sonuç Belgesi (Son beş yıl içerisinde alınmış olup, kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

9- 2 Adet fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Kontrol kodu olan internet çıktısı olmalı)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile daha önce bir kamu kurumunda çalışıp, ayrılmış olanlar için)

12- Adli Sicil Kaydı (Son bir ay içinde alınmış olmalı)

NOTLAR:

1- Başvurular şahsen veya posta ile ilgili birimlere yapılacaktır.

2- Başvuru süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli olduğu tespit edilen başvurular kabul edilmeyecek ve postada meydana gelebilecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

3- Başvuruda istenen belgelerin, noterden veya resmi kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

4- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları, girmiş olsalar bile sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve ilgili, hak talep edemeyecektir.

5- Aynı tarihli ilanlarda adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilirler.

6- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. Maddesi uyarınca, 2547 sayılı Kanun'un 50-(d) maddesine göre yapılacaktır.

7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversitemiz birimlerine ait web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

8- İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.



SINAV TAKVİMİ

İLAN (BAŞVURU) TARİHİ : 31.12.2020

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.01.2021

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 20.01.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 26.01.2021

SINAV SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 29.01.2021

SONUÇLARIN İLAN EDİLECEĞİ İNTERNET SİTESİ : www.dicle.edu.tr olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.