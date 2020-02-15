DHMİ'den sessiz havalimanı projesi
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin "Anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır" dedi.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'deki tüm havalimanlarında sessiz terminal projesini başlattı.
DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacağını belirtti.
Keskin, "Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.
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