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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.02.2020 - 11:00,Son Güncelleme:/

DHMİ'den sessiz havalimanı projesi

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DHMİ'den sessiz havalimanı projesi

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin "Anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır" dedi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Türkiye'deki tüm havalimanlarında sessiz terminal projesini başlattı.

DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter'dan yaptığı açıklamada yolcuların uçağa kolaylıkla erişimleri göz önünde bulundurularak anons kirliliğinin azaltılması adına, gerekli görülenler dışında anons yapılmayacağını belirtti.

Keskin, "Söz konusu anonsların yerine uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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