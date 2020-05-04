DHMİ'den "Pandemi Hastanesi" açıklaması

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı'nın 17/35 pistlerinin, İstanbul Havalimanı'nın tam kapasiteyle faal olduğu 6 Nisan 2019'dan bugüne kadar kullanılmadığı belirtilerek, "Bahse konu pistler İstanbul Havalimanı iniş kalkış operasyonlarını olumsuz etkilediği ve ciddi kapasite kayıplarına neden olduğu için devre dışı bırakılmıştır." ifadesi kullandı.



Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen sınırlı sayıdaki uçuş operasyonları için 05/23 pistinin kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Devre dışı olan 35L/R pistlerinde inşa edilen hastanenin Atatürk Havalimanı operasyonlarına olumsuz etkisi bulunmamaktadır." değerlendirmesine yer verildi.



Aktif olarak kullanılan 05/23 pistinden park alanlarının, genel havacılık terminali ve bakım hangarlarına uçak trafiklerini yönlendirilebilecek alternatifli taksi yollarının bulunmadığının bildirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Öte yandan Annex-14’te belirtilen tüm şartlara uygundur ve herhangi bir mania teşkil etmemektedir. Bir diğer husus da yapımı devam eden imalatların elektronik, seyrüsefer ve radar cihazlarına hiçbir olumsuz etkisi yoktur."