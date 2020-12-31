DHMİ 24 asistan hava trafik kontrolörü alımı yapacak

Kurumun Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, sınavla alımı yapılacak söz konusu personel, kurumun taşra teşkilatında görev yapacak. Sınava girecek adayların, 8-26 Şubat 2021'de "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden başvuruda bulunması gerekiyor.

Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak. Aday listesi, sınav tarihi, yeri ve saati kurumun resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecek. Yazılı sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek, yine resmi internet adresinden duyurulacak.