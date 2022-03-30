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Dezenflasyonist süreç öngörüsü

#Şahap Kavcıoğlu#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı#İstikrar
Dezenflasyonist süreç öngörüsü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, bankanın olağan genel kurul toplantısında konuştu.

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Üretici fiyatlarının Türkiye’de ve dünyada yüksek seyretmesinin enflasyon dinamikleri açısından önem arz ettiğini söyleyen Kavcıoğlu, “Uluslararası emtia fiyatları, tedarik zincirlerinde devam eden sorunlar ve enerji fiyatlarına bağlı olarak üretici fiyatlarındaki yükseliş eğilimi sürmektedir” diye konuştu.

YAKINDAN TAKİP

Kavcıoğlu, şöyle devam etti: “Sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, küresel barış ortamının yeniden tesis edilmesi ve enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmekteyiz. Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yakından takip ediyoruzFiyat istikrarının sürdürülebilir bir şekilde kurumsallaşması amacıyla tüm politika araçlarımızda kalıcı ve güçlendirilmiş liralaşmayı teşvik eden geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme sürecine devam etmekteyiz. ‘Liralaşma Stratejisi’nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biri olduğunu belirtmek isterim” dedi.

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#Şahap Kavcıoğlu#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı#İstikrar

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