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Piyasalar uzun süredir haziran ayı enflasyon verilerini bekliyordu. Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadelede bir milat olarak işaret ettiği haziran ayı verileri, programla uyumlu şekilde açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı haziran ayı enflasyonu, beklentilerin altında kalarak aylık bazda yüzde 1.64 geldi. Yıllık bazda ise tüketici enflasyonu yüzde 71.60 oldu.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

TÜİK verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla aylık bazda en yüksek artış yüzde 3.79 ile konutta oldu. Konut grubunda elektrik, doğalgaz, su ve bunların abonelik ücretleri de yer alıyor. Konut grubunu yüzde 3.47 ile eğitim izlerken, yüzde 3.09 ile lokanta ve oteller grubu üçüncü sırada yer aldı. Haberleşme grubundaki artış yüzde 2.54 olurken, gıda grubunda ise fiyatlar aylık yüzde 1.78 arttı.

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YILLIK ARTIŞTA EĞİTİM ÖNE ÇIKTI

Yıllık bazda ise en fazla artışın olduğu ana grup yüzde 107.11 ile eğitim oldu. Konut grubundaki yıllık artış yüzde 94.72; lokanta ve oteller grubundaki yıllık artış yüzde 90.67 olarak açıklandı. Gıda grubundaki yıllık artış ise yüzde 68.08 oldu. Ürün bazında ise en yüksek artış yüzde 12.71 ile karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında görüldü. İkinci sırada yüzde 12.69 ile şebeke suyu gelirken, taze meyve fiyatlarındaki artış yüzde 8.47 oldu. Ekmekteki artış yüzde 5.94, peynirdeki artış da yüzde 5.15 olarak gerçekleşti.

ŞİMŞEK: PROGRAM KARARLILIKLA SÜRECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklamasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Açıklamasında, “Dezenflasyon süreci başladı” diyen Bakan Şimşek, şu mesajları verdi:

“Mevsimsel düzeltilmiş üç aylık hareketli ortalamanın yıllıklandırılmış değerinin ima ettiği enflasyon eğilimi yıl sonu hedefimizle uyumludur. Yüzde 1.64’lük aylık haziran verisi ise yüzde 22’lik yıllıklandırılmış enflasyonu işaret ediyor. Finansal istikrar, sürdürülebilir cari açık, rezerv birikimi ve gri listeden çıkış gibi birçok alanda elde ettiğimiz başarıyı programımızın ana hedefi olan dezenflasyonda da belirgin bir şekilde göreceğiz. Fiyat istikrarına ulaşana kadar programımızı kararlılıkla uygulayarak kalıcı refah artışını sağlayacağız.”

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YILMAZ’DAN TEK HANE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da “Enflasyonda düşüş dönemi başladı” değerlendirmesini yaptı. Yılmaz TÜFE’nin, haziran ayında piyasa beklentilerinin altında yüzde 1.64 oranında arttığının altını çizdiği açıklamasında “Çalışanından emeklisine, sanayicisinden çiftçisine toplumun her kesiminden vatandaşımızın ortak arzusu enflasyon probleminin çözülmesidir” ifadelerini kullandı. Temel hedefin vatandaşın öncelikli meselesi olan enflasyonu asgari seviyeye düşürmek olduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

GELİR DAĞILIMINA OLUMLU ETKİ

“Enflasyonda düşüşle ekonomide öngörülebilirlik sağlanacağı gibi gelir dağılımı da olumlu yönde gelişecektir. Bu hedef doğrultusunda enflasyonla mücadelede uyguladığımız para ve maliye politikaları sayesinde dezenflasyon sürecine girmiş bulunuyoruz. Yapısal reformlarla desteklediğimiz enflasyonla mücadele sürecinde büyüme, istihdam ve ihracat hedeflerimizi de gözetmeye devam edeceğiz. Kararlılıkla uyguladığımız ekonomik program ve ortaya koyduğumuz güçlü siyasi iradeyle yılın ikinci yarısında enflasyondaki azalmanın hızlanarak sürmesini bekliyoruz. 2026 yılında ise enflasyon oranını tekrar tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz.”