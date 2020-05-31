Dezenfektanda ‘acil’ dönemi sona eriyor

Bu dezenfektanlar hem vatandaşlara dağıtılmış, hem de sokakların, toplu taşımaların temizliği sağlanmıştı. Sağlık Bakanlığı bir genelge yayınlayarak, COVID-19 salgınında kullanılmak üzere ‘acil ruhsatlandırma’ izni verdiği dezenfektanların raf ömürleri bitene kadar kullanılabileceğini ancak 5 Haziran 2020 tarihi itibariyle artık acil ruhsatlandırma yapılmayacağını açıkladı. Bakanlığın yayınladığı genelge şöyle: “Ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum nedeniyle 20 Mart 2020 tarihinde Biyosidal Ürünler Yönetmeliği gereğince dezenfektan üretiminde acil ruhsatlandırma başlatılmıştı. Başvurusu uygun bulunan firmalara ilgili makam oluruna istinaden 3 ay süreli geçici ruhsat belgesi verilmiş, geçici ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde etkinlik testleri ve hızlandırılmış stabilite test sonuçlarını sunmayan ürünlerin geçici ruhsatlarının iptal edileceği ibraz edilmişti. Ancak analizlerin çalışıldığı laboratuvarların yoğunluğu ve COVID-19 kaynaklı olağanüstü durum sebebi ile biyosidal ürünlerin piyasaya arzı aşamasında sıkıntıların yaşanmaması için, geçici ruhsata ilişkin etkinlik ve hızlandırılmış stabilite testlerinin gönderilmesi için bir ay olarak belirtilen sürenin toplamda iki ay olarak uygulanması istenmişti. Biyosidal ürün geçici ruhsat son başvuru kabul tarihi 5 Haziran 2020 mesai bitimi olarak belirlendi.”