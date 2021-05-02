Dezenfektan ve sıvı sabuna sıkı denetim

Denetlenen 58 ürünün 33’ünün teknik düzenlemeye aykırı olduğu ortaya çıktı. Teknik düzenlemeye aykırı hareket eden üreticilere 720 bin lira para cezası kesildi. TİTCK’dan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

720 BİN LİRA CEZA

“2021 yılı birinci üç aylık dönemde insan vücuduna doğrudan temas eden tip-1 (el dezenfektanları, antibakteriyel sıvı sabunlar vb.) ve tip-19 (sinek kovucular vb.) biyosidal ürünlerin piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri sonucunda teknik düzenlemeye aykırı ürünler tespit edilmiş olup bu ürünlere idari yaptırımlar (idari para cezası, geri çekme, imha iş ve işlemleri) uygulanmıştır. Denetlenen tip-1 ve tip-19 biyosidal ürün sayısı 58’dir. Teknik düzenlemeye uygun ürün sayısı 25, ruhsatsız ürün sayısı 18, teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı 15, toplam teknik düzenlemeye aykırı ürün sayısı 33’tür. Aykırılık gerekçesi ile uygulanan toplam idari para cezası ise 720 bin liradır.”

KOZMETİK DEĞİL

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan antiseptik dezenfektanların ve sıvı sabunların kesinlikle kozmetik bir ürün olmadığını belirterek, şunları söyledi: “10 yıldan fazla bir zamandır, antiseptik dezenfektanlarını ilaç fabrikasında üretmeyen kişi ve kuruluşlara ürün ruhsatı verildiği, Sağlık Bakanlığı kontrol ve sorumluluğu bulunmayan merdiven altı tabir edilen yerlerde üretilen bu ürünlerin, hastanelere kadar girdiği ve her yıl binlerce kişinin hastane mikrobuna bağlı enfeksiyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği bilinen bir gerçek. Merdiven altı dezenfektan üretenlerin şimdiye kadar devletin milyarlarca lira KDV kaybına neden olduğu da maalesef diğer çok somut bir gerçek. Ancak 29 Nisan’da TİTCK tarafından, sektörel memnuniyetin sağlanması için biosidal ürünler için Ürün Takip Sistemi (ÜTS) çalışmalarında sona gelindiğini öğrendik. Bu çok olumlu bir gelişme.”

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