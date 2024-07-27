Devre mülk kiralamada yeni dönem

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Konutların tek seferde 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik 1 Ocak 2024’te yürürlüğe girmişti. Buna göre kısa süreli kiralamalar için izin belgesi alınması şartı getirilmişti. Yönetmelikte devre mülklerin kiralanmasıyla ilgili değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeye göre; Tapuda devre mülk hakkı bulunan her bağımsız bölüm için ortak maliklerin temsilci olarak seçtiği kişiler kararı notere onaylatacak. Devre mülk sözleşmesi ve imar durum belgesi örneği de izin alınırken sunulacak. İzin belgesi kiralamanın devredildiği yönetim şirketi adına düzenlenecek.

‘VATANDAŞ KİRAYA VEREMEZ’

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meclis Üyesi Mustafa Hakan Özelmacıklı, yönetmelik değişikliği ile devre mülk sahibi olanlara değil, yönetim şirketlerine kolaylık sağlandığını söyledi. Özelmacıklı, “Vatandaş devre mülkünü kendi kiraya veremeyecek. Yani söz gelimi bir dönem kullanmadığı, ya da 15 gün hakkı varken, bir hafta kullanıp, bir hafta gidemediği yeri başkasına kiralayamayacak. Yasaya göre kiralamak isterse diğer dönemin tüm tapu sahiplerinden muvafakat alarak başvuru yapması gerekir. Bu da imkansız... Şimdi yapılan değişiklikle tüm süreç yönetim şirketleri üzerinden ilerleyecek. Sektör temsilcileri olarak, bu alanda bir mağduriyet olmaması adına, devre mülklerin kapsam dışında tutulmasını talep etmiştik ancak uygulanmadı” dedi.