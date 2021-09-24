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Devre kesici nedir, ne kadar sürer? Borsada devre kesici kısa ve net anlatım

#Borsada Devre Kesici#Seoanasayfa
Devre kesici nedir, ne kadar sürer Borsada devre kesici kısa ve net anlatım

Devre kesici, borsada belirli aralıklarla uygulanmakta olan yöntemdir. Borsada devre kesici, yatırımcıların belirli aralıkları aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için Borsa İstanbul tarafından sağlanan bir nevi sigortadır. Devre kesici uygulaması, piyasayı kısa süreliğine durdurup yatırımcının gözlemlemesine imkan tanımaktadır. Bununla birlikte panik satışları, spekülatif atakları ve anormal dalgalanmalar da önlenmiş olur. İşte, devre kesici hakkında videolu anlatım

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Devre kesici hakkında en net açıklama, Borsa İstanbul tarafından geldi. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan videoda, "Devre kesici, yatırımcıların belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimlerinden olumsuz etkilenmemesi için piyasaya soluklanma imkanı sağlayan bir sigorta sistemidir." ifadelerine yer verildi.

Hisse senetlerindeki alış ve satış işlemlerinin otobana benzetildiği videoda, "Devre Kesici" sistemi, trafiğin sıkıştığı durumlarda sıkışıklığını gidermek için trafik görevlilerinin müdahale ederek koordinasyon sağlamasına benzetilerek, böylece hisse senedindeki spekülatif atakların önlendiği kaydedildi.

BORSADA DEVRE KESİCİ HAKKINDA VİDEOLU ANLATIM

Videoda Devre Kesici ile ilgili şunlar kaydedildi:

"Bu sistem, işlemleri geçici olarak durdurarak yatırımcılara piyasayı anlama fırsatı verir ve bilgiye erişebilmeleri için zaman tanır. Bu sayede panik satışların, spekülatif atakların ve anormal dalgalanmaların durulması için imkan sağlanır."

Piyasanın bazen normal seyirdeyken, yeni bir haber, gelişme ya da spekülatif bir atakla bozulabileceği belirtilen videoda, "Bu şekilde, bir payın fiyatında yüzde 10 yükseliş veya yüzde 5 düşüş olduğunda sistem devreye girer." denildi.

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Videoda, Devre Kesici'nin çalıştığı bir hisse senedinde sürekli işleme ara verildiği kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Devre kesiciyi tetikleyen, yani belirlenen fiyat eşiklerini aşan emir iptal edilir. Devre Kesici çalıştığında, ilgili payda tek fiyat yöntemi ile fiyat oluşturmak için belirli bir süre emir toplanır, süre sonunda emirler eşleştirilir ve fiyat oluşturulur. Oluşan fiyatın ilan edilmesinin ardından işlemlere sürekli işlem yöntemiyle devam edilir. Devre kesici uygulamaları hem yatırımcıyı, hem de piyasaları korur." 

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#Borsada Devre Kesici#Seoanasayfa