Devletten ihtiyaç sahiplerine 915 TL maaş! Şartları neler?

Halk arasında fakirlik maaşı olarak bilinen muhtaç aylığı, anne ve babasını kaybetmiş 18 yaşından küçük yetim çocuklar ve en az yüzde 40 engelli olan vatandaşlara sağlanan sosyal imkanlardan bir tanesidir. Fakirlik maaşı, maddi durumunun kötü olduğu belgelenen ailelere verilir ve kişinin maddi durumunun düzelmesi halinde aylık kesilir.

Kimler Fakirlik Maaşı Alabilir?

En az yüzde 40 engellik durumu

18 yaşını doldurmadan anne ve babasını kaybetmiş olması ve kişiye bakacak herhangi bir aile üyesinin bulunmaması

65 yaş sınırını geçmesine rağmen emekli olamayanlar

Bu şartlardan en az birine sahip olan vatandaşların gelirinin yoksulluk sınırının altında olması şartı da aranır.

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Fakirlik Maaşını Alabilmek İçin Gerekli Olan Şartlar Nelerdir?

Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.

Sosyal güvencesi olmaması,

Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,

Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,

Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi

Fakirlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?

Fakirlik maaşı başvurusu yapacak kişinin başvurusu sırasında yanında bulunması gereken evraklar engelli veya yetim olduğunu kanıtlamaya yöneliktir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan muhtaç aylığı engelli formu veya muhtaç aylığı yetim formu

C. kimlik kartı

Eğer başvuruda bulunacak kişinin engellilik durumu var ise başvuru formuna, özür durumunu belirleyen ve belgeleyen sağlık kurumundan alınmış kurum raporu

Kişinin muhtaçlık durumunun kontrollerinin sağlanması adına şahsi rıza beyanı ve aydınlatma beyan formu

Fakirlik Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. İnternet üzerinden başvuruda bulunmak için vatandaşların e-devlet kapısı üzerinden başvurularını tamamlaması gerekir.

2020 Fakirlik Maaşı Ne Kadardır?

2020 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 914,49 TL ödenir. Bireyler bu aylığı, PTT ve Ziraat Bankası şubelerinden çekebilir. Fakirlik başvurusunun değerlendirme sürecinden geçmesi ve onaylanmasının ardından, bireylerin adına PTT veya Ziraat Bankası’ndan hesap açılır. Her ayın başında belirlenen miktar bu hesaba yatırılır.