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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde DSİ tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS’ te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.
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