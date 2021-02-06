Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak





Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvuruda bulunacakların öğrenim durumlarına dair bilgiler, YÖKSİS’ te kayıtlı olması gerekmekte olup aksi takdirde başvuruda bulunulması mümkün bulunmamaktadır.



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