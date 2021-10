Devlet kontrolüyle hızlı büyüme

Haberin Devamı

Faizsiz konut edindirme sistemi olarak bilinen ‘tasarruf finansman sistemi’, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından başlatılan denetim süreci ile gündemde. Yapılan incelemeler sonrası sektörde faaliyet gösteren 35 şirketten 21’i tasfiye edilmiş, 8’i için iradi tasfiye kararı verilmişti. Dolayısıyla yola devam edecek 6 şirket kalmıştı. Bu şirketlerin denetimi de tamamlanmak üzere. Devam kararı verilen 6 şirketten biri olan Fuzulev’in Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, sektörün gelişimi ve şirket hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KREDİ İLE FARKI

“Temeli sağlamlaştırılan sektörün yolu uzun” diyen Akbal, bunun en temel nedeninin kredi faizlerine karşı sağlanan avantaj olduğunu söyledi. Akbal tüketicinin sağlayacağı avantajı bir örnekle şöyle anlattı: “Bir yatırımcı, 300 bin TL’lik bir ev almak istedi, 50 bin peşinatı vardı.250 bin TL’lik kısım için bankaları veya tasarruf finansman sistemini tercih edebilir.

Aradaki farkı şöyle özetleyelim; 250 bin TL’lik finansmanı banka kredisi ile almak isterse; evine hemen taşınabilir ancak, faiz yükü dolayısıyla 10 yıl boyunca her ay mevcut faiz oranı ile 4 bin 257 TL ödemesi gerekir. 300 bin TL’lik ev için toplamda ödediği tutar, 50 bin peşinat ve 513 bin TL’de bankaya ödeyeceği tutar ile birlikte toplam 563 bin TL olur. 250 bin TL’lik finansmanı Fuzulev aracılığı ile alır ise, yüzde 10.5 hizmet bedeli öder, yani 26 bin 250 TL hizmet bedeli öder. Bunun dışında herhangi bir faiz gibi ek yük olmadığı için yine bin 666 TL’den başlayan taksitlerle kısaltılmış vade ile borcunu 78 ayda bitirmiş olur. Sistemimizde her ay çekiliş olduğu için, yatırımcımız evini bir sonraki ayda alabilir. 50 bin TL peşinatı sisteme dahil ederse 32. ayda teslim gerçekleşir. 32 ay boyunca kirada kaldığını varsayarsak, 2 bin 500 TL’den 80 bin TL ödediğini hesaba kattığımızda toplam maliyet, 356 bin 250 TL olur. Her halükarda 207 bin lira karda kalır. Bu rakamda beklemeye değer. Sistemi kıymetli kılan ve büyüten de budur.”

MAĞDURİYET ÖNLENDİ

Sektöre art arda giren firmalar nedeniyle BDDK sürecinin başladığını ifade eden Akbal, “Sermaye yeterliliği ve şeffaf bilançoları olamayan şirketler çoğalınca, riskli olabilecek durumlar sebebiyle, BDDK bir denetim süreci başlattı ve sistemimizi devlet güvencesine aldı. Bunu yapmak zorunda kaldı da diyebiliriz, nitekim sistem dahilindeki katılımcı sayısı en az 350 bin civarında. Firma sayısı hızlı artınca, devlet ciddi mağduriyetler oluşmasın diye duruma el attı ve tasfiye sürecine gidildi. Bu şirketlerdeki 53 bin kişinin geri ödeme süreçleri şu an TMSF tarafından çalışılıyor. Umut ediyorum ekim ayı içerisinde açıklanacak. Biz de sistemde şu ana kadar bir sorun yaşanmamış olmasının sistemin risk içermediği anlamına gelmediğini vurguluyorduk” ifadelerini kullandı.

108 ŞUBEYLE DEVAM EDİYOR

1992 yılından beri bu finans sistemini uyguladıklarını hatırlatan Eyüp Akbal, “Tasarruf finansman sistemi, bir Anadolu geleneği olan altın günlerine dayanıyor aslında. Biz Fuzulev olarak bu sistemi ekonomiye nasıl kazandırırız diye düşündük. Yolculuğumuz 1992 yılında İstanbul Fatih’te küçük bir dükkânda abimle birlikte Fuzul Otomotiv ile başladı. Daha sonra bu süreci eve dönüştürdük. Burada da 40 aydan 240 aya kadar çeşitli gruplara ayırdık. Katılımcılar istedikleri bir grubu seçtiler. Nasıl bir ev almak istediklerine, ne kadar ödeme yapmak istediklerine göre gruplar belirleniyor. Yatırımcılarımız, kendilerine en uygun vadeyi, en uygun şekilde, herhangi bir faiz ödemesi olmadan tercih edebiliyorlar. Sadece belli bir süre içerisinde teslim yapabiliyoruz. Peşinatın durumuna göre teslim süresi belirleniyor. Hiç peşinatsız da bu sisteme dahil olunabiliyor. Bu alternatif tercih edilirse, en geç vade ortasına kadar evleri sahiplerine teslim ediyoruz. Şu anda Türkiye’nin 7 bölgesinde 108 şubemizle hizmet veriyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde şubeleşme hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.