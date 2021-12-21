Devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkmıştı... BES'te yüzde 5 artışın getirisi ne olacak?

Haberin Devamı

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı ardından ekonomiye ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bireysel emeklilik sistemi de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet katkısının yüzde 5 arttırıldığını ifade etti. Yüzde 25 olan devlet katkısı böylelikle yüzde 30 oldu.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuzun ana taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır Haberi Görüntüle

'Peki bu ne anlama geliyor' Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya CNN Türk'te Sema Akbulut'a açıkladı. Kaya'nın açıklamaları:

Devletten alacakları katkı yüzde 5 daha artmış gelirlerini yüzde 30'a yükseltmiş olacaklar. Esasında bireysel emeklilik sistemi dediğimiz çalışanlarımızın ya da çalışmayan vatandaşlarımızın tasarruf etmek amacıyla oluşturdukları fon sisteminden bahsediyoruz.

1 Ocak 2017'den itibaren artık çalışanlarımıza zorunlu bireysel emeklilik sistemi getirildi. Herbir çalışan zorunlu olarak sisteme giriyor.

Sistemin şöyle kolaylığı var. 2 ay içinde sistemden cayma hakkını kullanabiliyor. Her 5 yılda bir de sisteme zorunlu dahil olmak zorunda.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Açıklama sonrası vatandaşlar akın etti! Hareketlilik arttı Haberi Görüntüle

1 Ocak 2022 tarihinde birinci 5 yıl tamamlanmış ve ikinci 5 yıla girmiş oluyoruz ve 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren zorunlu olarak işverenler çalışanlarından 45 yaşına kadar olanları dahil etmek zorundalar.

Örnek olarak asgari ücretle çalışanımızı analiz edelim. 25 yaşında olduğunuzu analiz edelim. 56 yaşına kadar tasarruf yapma zorunluluğu var. Emekliliğe bu şekilde ulaşıyoruz.

5 bin 4 brüt asgari ücretimiz ve yüzde 3 olarak kesilir katkı payı. Bu da 150 TL demektir. Yıllık artış oranını yüzde 5 oranında yaparsak 30-31 yıl sonra biriktirdiğim paranın toplamı 135 bin 538 TL olacak. Getiri ise 45 bin 228 TL olacak.

Devlet katkısı 33 bin 800 TL'ydi bu 40 bin 884 TL'ye yükselmiş oldu. 40 bin TL'nin getirisi de 23 bin TL'den 24 bin 472 TL'ye yükselmiş oldu. Bireysel emeklilikte biriken 246 bin TL tasarrufum oldu.

Dilersem tamamını toplu ayrılıp çıkabiliyorum. Normal SGK'dan emekli olmam gerekiyor. 56'ya gelince biriktirdiğim paradan aylık alarak normal emekliliğime de katkı sağlamış olacağım.

Oran sizin yaptığınız tasarruflarla alakalı. Katkı payınızı ne kadar yüksek yatırırsanız 246 bin TL 500 bin TL'ye kadar çıkma imkanı var.