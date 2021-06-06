Devlet desteğiyle başladı... Manisa'da üretip dünyaya ihraç ediyor

Hünnap, kiraz ve cevizin yanında son yıllardan badem üretiminin de arttığı Manisa'nın Demirci ilçesinde üreticiler hasada hazırlanıyor. 7 bin dekar arazide badem üretilen ilçede bu yıl, ilkbaharın başında etkili olan zirai don nedeniyle 100 ton civarında rekolte bekleniyor.

Üretici Cihan Yıldırım da kendi markasıyla ilçedeki badem üreticilerinin arasında öne çıkıyor. 6 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı sertifikalı fidan desteğinden yararlanarak 60 dekarlık araziye 2 bin 500 badem fidanı diken Yıldırım, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerine badem satıyor.

Yıldırım, AA muhabirine, arazisinde organik tarım uygulamaları yaptığını, 12 ay boyunca emek verdiğini belirterek, geçen yıl ilk kez hasat ettiği 3,5 ton bademi kendi markasıyla piyasaya sunduğunu anlattı.

İlk ürününü, yurt içinde İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Almanya, Rusya, İngiltere ile bazı Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine gönderdiğini ifade eden Yıldırım, "Geçen yıl gönderdiğim ürünlerden olumlu dönüşler aldım ve bu durum yeni talep olarak bana geri döndü. Bu yıl 8 tona yakın badem bekliyoruz. İyi besliyoruz ağaçlarımızı. Organik olarak sulamadan sonra bitki ve hayvan gübreleri ile besleme yöntemi yapıyorum." dedi.

Yıldırım, markasını dünya çapında duyurmak istediğini dile getirerek, "Ağaçlarımız tam anlamıyla verime geldiğinde 50 ton rekolteye ulaşacağız, o zaman daha fazla ülkeye ihracat yapıp ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacağız. Demirci'den doğan bir marka olarak hem iç piyasaya hem de yurt dışına sürekli ürün gönderen bir marka olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse de ilçede her geçen yıl bademciliğin geliştiğini, özellikle ferragnes ve ferraduel cinsi bademlerin ilçe iklimine uygun olduğunu söyledi.

Normal şartlarda bu yıl 200 ton civarında badem rekoltesi hedeflerken ilkbahardaki zirai donun etkisiyle hedeflerini yüzde 50 kayıpla revize ettiklerini dile getiren Köse, "Don hadisesinin etkili olduğu alanlarda üretim azalması sebebiyle 100 ton üzerinde bir rekolte bekliyoruz. Badem başta olmak üzere meyve üzerine tesis kurmak isteyenleri Bakanlığımızın projelerinden yararlanmaları için teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Köse, Tarım ve Orman Bakanlığının her zaman çiftçinin yanında olduğunu, katma değer üreten, ülke ekonomisine katkı sunan bütün girişimleri desteklediklerini sözlerine ekledi.

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