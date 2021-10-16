Devlet Arşivleri’ne 25 yıllık tahsis

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Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşiv Külliyesi 12 yıl önce inşa edildiğinde, Kadir Topbaş başkanlığındaki İBB külliyenin arkasındaki bir araziyi 10 yıllığına Devlet Arşivleri Başkanlığı’na tahsis etti. İBB’ye ait arsa da güvenlik duvarıyla çevrilerek arka bahçe yapıldı. Ancak arsanın tahsis süreci 2019 yılında doldu. İBB 2021’de encümen kararıyla Devlet Arşivleri Başkanlığı’ndan 16 milyon 217 bin lira ecrimisil (kira) talep etti. İBB Meclisi’nin dün yapılan toplantısında, AK Partili üyeler arsanın 25 yıllığına bedelsiz olarak Devlet Arşivleri’ne tahsisini talep etti.

OSMANLI’YA MI KARŞISINIZ!

Oylama öncesi yapılan tartışmalarda söz alan AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, “Bu arşivdeki belgeler atık kağıt olarak Bulgaristan’a verilenlerden kurtarabildiğimiz arşivler. Bu uygulama devlet geleneğimizde olmayan bir usul. Osmanlı arşivlerine yapılan bu hareket çok ağır. Yoksa Osmanlı ifadesinden mi rahatsızsınız. Arşive yaptığınız bu kötülük nedir. Burası Osmanlı Arşivleri’nin olduğu alanın çevresinde, güvenlik amacıyla duvarla çevrili, başka hiçbir amaçla kullanılması mümkün olmayan bayır bir alan. Böyle bir yere ecremisil nedir” dedi. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise şöyle yanıt verdi: “Osmanlı da bizim tarihimizin çok önemli bir parçası. Tartışmayı zul sayarız, reddederiz. Osmanlı arşivleri elbetteki çok önemli ve güzide bir kurum. İBB de güzide bir kurum değil mi? İkisi de devletin kurumları. Devlet kurumları arasında zaman zaman böyle hukuki durumlar olur. Milli Emlak da İBB’ye dünya kadar ecremisil kesiyor.” Tartışmaların ardından arsanın 25 yıllığına Devlet Arşivleri Başkanlığı’na 25 yıllık tahsisi oylandı. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

METRO DURAĞI SATIŞI İPTAL

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İBB Meclisi’nin önceki gün yapılan oturumunda arsa satışlarıyla ilgili teklifler görüşüldü. Satışa çıkartılmak istenen arsalardan biri de, Ataşehir Barbaros Mahallesi’ndeki 28 bin 632 metrekarelik alandı. Oylamadan önce söz alan AK Partili üye Mustafa Naim Yağcı, arazi üzerinde metro durağı inşaatı bulunduğu belirterek, “Üzerinde metro inşaatı devam eden yeri neden satışa çıkartıyorsunuz” diye sordu. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise satışa kendilerinin de karşı olduğunu belirtti. Meclis’te oylanan satış tekliflerinde, Ataşehir’deki arsa ile birlikte 5 ilçedeki satışlar reddedildi, 9 ilçedeki satışlara ise onay çıktı.