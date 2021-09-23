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Devlerin etçisi konkordato istedi

#Hacıince Et#Konkordato#Çiftlik
Devlerin etçisi konkordato istedi

Türkiye entegre et sektörünün köklü markalarından Alanyalı Hacıince Et konkordato talep etti. Mahkeme, şirketlere yönelik üç aylık tedbir kararı verdi. Komiser ataması yapılırken şirketler, hacizlere karşı korumaya alındı.

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EKONOMİ SERVİSİ- Temeli, 1950’li yılların sonunda küçük bir kasap dükkânında atılan Hacıince Et, zaman içinde önemli bir büyüme yakaladı. Alanya’daki tesisin yanı sıra 41 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan Konya’daki tesis, şirketi, sektörün önemli bir oyuncusu konumuna taşıdı. Hacıince, yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren uluslararası gıda firmalarına da et tedarik ediyordu.

İKİ İLDE İKİ AYRI DAVA

Besi çiftliklerinde binlerce hayvanı bulunduran Hacıince, bir süre önce mali sıkıntıyı girdi. Darboğaz aşılamayınca konkordato talebi gündeme geldi. Hacıince Konya Entegre Et Yatırımları AŞ ile Hacıince Et Ürünleri Pazarlama AŞ için Konya ve Alanya’da iki ayrı dava açıldı. 6 Eylül ve 16 Eylül’de açılan davalarda mahkemeler, tedbir kararı verdi; komiser ataması yaptı. İki şirketin yanı sıra, ünlü markanın kurucusu Hasan Hacıince ile oğulları Ahmet Hacıince ve M. Emin Hacıince için de konkordato talep edildi.

Devlerin etçisi konkordato istedi

NAKİT AKIŞI BOZULDU

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Şirketlerin mali sıkıntıya girmesine, Konya’da yapılan entegre tesis yatırımının neden olduğu öne sürüldü. Tesisin devreye alınması sonrası, bir fast food zinciri ile olan anlaşmanın sona erdiğini hatırlatan bir sektör kaynağı “Bu durum şirketi önemli ölçüde sarstı. Nakit akışında sorun yaşandı. Banka ödemelerinde sorun yaşandı” dedi. 200 milyon liraya yakın borçla konkordato isteyen şirket sahiplerinden Ahmet Hacıince ve avukatından ise dönüş olmadı.

25 BİNLİK KAPASİTE

KÖKLÜ şirket, Hacıince, Dim ve Al-Et markaları ile üretim yapıyor. Türkiye’deki fast food zincirlerine de bir dönem ürün veren Hacıince’nin Konya ve Alanya’da tesisleri bulunuyor. İki ildeki çiftliklerin 25 bin canlı hayvan kapasitesi bulunuyor. Markanın ikinci kuşak temsilcisi Ahmet Hacıince aynı zamanda Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin de başkanı.

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#Hacıince Et#Konkordato#Çiftlik