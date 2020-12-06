Devlere sahte indirim cezası yolda

Kasım ayı hem tüm dünyada hem de Türkiye’de büyük bir alışveriş çılgınlığı ile geçti. Markalar geçtiğimiz yıllardan farklı olarak süper indirimlerini sadece kasım ayının son haftasında değil tüm ay boyunca uyguladı. Özellikle indirimlerin ve kampanyaların zirve yaptığı son haftada alışveriş rekorları kırıldı. Ancak burada yaşanan alışveriş yoğunluğu tüketicilerin şikayetlerine de yansıdı. Özellikle ‘Black Friday’ haftasında markaların duyurduğu yüzde 60, 70 hatta yüzde 80’lere varan indirim kampanyaları Ticaret Bakanlığı’nı harekete geçirdi.

ÇOK SAYIDA ŞİKÂYET

Tüketicilerden gelen çok sayıdaki ‘sahte indirim’ şikayetini inceleyen Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, kendilerini Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformları olarak tanımlayan ve milyarlarca liralık büyüklüğe ulaşan e-ticaret pazarının önemli bir kısmını elinde bulunduran e-ticaret sitelerindeki ‘sahte indirimleri’ tespit etti. Kurul, bu dev platformlardan tüketicilerin bahse konu şikayetleri ile ilgili savunma talep etti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre şirketlerin salı gününe kadar savunmalarını hazırlayıp Reklam Kurulu’na sunmaları gerekiyor.

KURUL KARAR VERECEK

Salı günü toplanacak Reklam Kurulu, savunmaların tesliminin ardından yapılacak incelemeler sonucunda sahte indirimler ve kampanyalar için bazı dosyaları görüşecek. Bakanlık kaynakları, toplantı sonrası karara bağlanan bazı dosyalar hakkında platformalara yüklü miktarda ceza uygulanabileceğini belirtti. Ayrıca şikayet sayısının fazlalığından dolayı bazı dosyalar hakkında verilecek kararların ileriki toplantılara sarkabileceği aktarıldı.

30 MİLYAR LİRALIK HEDEF

Sektör temsilcileri kampanya dönemi için yaptıkları değerlendirmede e-ticaret pazarının Türkiye’de çok hızlı bir ivmelenme yakaladığını ve kasım ayı boyunca 30 milyar liralık alışveriş barajının aşılacağını belirterek, yapılan işlemlerde yüzde 100’ün üzerinde bir artış olduğunu belirtmişlerdi. Kampanya döneminde tüketiciler milyonlarca ürün satın alırken kadınlar kozmetik ve giyime erkekler ise teknoloji kategorilerine ilgi göstermişti. Bu yıl kampanya döneminde ev mobilyaları ve market ürünleri de büyük bir artış göstermişti. Özellikle salgın kısıtlamaları evde vakit geçirmeye yönelik alışverişleri arttırdı.

‘İNDİRİM VARMIŞ GİBİ REKLAM YAPIYORLAR’

Son yıllarda daha çok ‘efsane indirim’ günleri olarak adlandırılan ve milyonlarca ürünün satıldığı bu kampanya döneminde tüketici mağduriyetleri de gittikçe daha fazla artış gösteriyor.

Tüketicilerin bu indirim günleri hakkında şikayet konuları ise genelde şöyle:

Yüzde 60-70 gibi yüksek oranda indirimle satışa sunulan ürünün aslında indirim döneminden önce daha uygun fiyata satın alınabilmesi. Yani firma indirim döneminden önce 100 liraya satılan bir ürünü kampanya zamanı yüzde 70 indirim uyguladığını iddia ederek yine 100 liraya satışa koyuyor.

Yüksek bir indirim oranı ile satışa sunulan ürünle tüketiciye ulaşan ürün arasında kalite ve içerik farklı olabiliyor.

Satın alınan ürün başkasına teslim edilebiliyor, yanlış ürün gönderimi yapılabiliyor ya da ürün kayboluyor. Ancak tüketici bu sorunlar karşısında çözüm için kimseyi bulamıyor.