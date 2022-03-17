Devler Türkiye yolunda

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UKRAYNA’ya savaş açmasının ardından birçok ABD şirketi Rusya’ya karşı yaptırım açıklamayı sürdürürken, bu ülkedeki operasyonlarını da askıya aldı. Rusya’nın tutumu nedeniyle 1.100 ABD şirketi ülkeden çıkarak faaliyetlerini başka ülkelere kaydırma planları yapmaya başladı. Bu planlar çerçevesinde coğrafi konumu ve nitelikli iş gücüyle Türkiye önemli rol oynuyor. Öyle ki, dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası arasında iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesine yönelik önemli bir mutabakat zaptı da imzalandı. ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun davetiyle Türkiye’ye geldi. Programda, ABD Ankara Büyükelçisi Jeffrey Flake ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da yer aldı. Törende konuşan ABD’li Büyükelçi Flake, “1.100 kadar Amerikan şirketi Rusya’da iş yapıyordu. Bazıları şimdi orayı terk ediyor. Bazıları da operasyonlarının bir kısmını Türkiye’ye kaydıracağını söyledi. Bence de Amerikan şirketleri Türk pazarını düşünmeli” dedi.

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‘TÜRKİYE KENDİNE ÇEKEBİLİR’

ABD Ticaret Odası Kıdemli Başkan Yardımcısı Myron Brilliant da Türkiye’nin bazı yatırımları ve ticareti kendine çekebileceğini belirterek, “Rusya’dan ayrılan ABD’li şirket sayısı beklediğimizden daha hızlı artıyor. Türkiye bu doğrultuda bazı yatırımları, ticareti kendine çekebilir. Elbette Putin de bu pazardan ayrılan firmaları tehdit edince bu durum onların oradan ayrılmasını engellemiyor. Türkiye kendisi bu konuda ne yapmak istiyor, kendisi bunu göz önüne alması lazım. Türkiye’nin elbette dijital çerçevesini, altyapısını iyileştirmesi gerekiyor. Yatırım yapma ortamını sağlaması gerekiyor ama işgal ile ortaya çıkan zorluk ile Türkiye’nin buradan yararlanması gereken çeşitli fırsatların da olduğunu düşünüyoruz. Bu meselede uzun süredir devam eden, durumu zorlayıcı kılan bazı şeyler var. Bunları iki ülke liderlerinin oturup konuşması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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HEDEF 100 MİLYAR DOLAR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise şu açıklamaları yaptı: “Türk ve ABD iş dünyası, 100 milyar dolarlık ticaret hedefini başarabilecektir. Bu hedefin gerçekçi olduğuna inanıyoruz. Türkiye’de ABD’li yatırımcılar için ciddi fırsatlar vardır. Bu noktada, ABD’li yatırımcıları Türkiye’yi bir yatırım ve ticaret üssü olarak değerlendirmeye davet ediyorum. Bu konularda siyasilerimizden de bazı beklentilerimiz var. Türkiye ile ABD arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması veya benzeri etkisi olacak tercihli ticaret anlaşması imzalanmalı. Türkiye, ‘section 232’ kapsamı dışında tutulmalı. Zira Türk iş dünyası, bu uygulamadan ciddi zarar görmektedir. İkili ticaretimizi olumsuz etkileyen bu konunun bir an evvel çözüme kavuşturulmasında destek istiyoruz. Türkiye müteahhitlik sektöründe son derece başarılıdır. Türk ve ABD firmaları, üçüncü ülkelerde ortak projelere de imza atmıştır. Bu çerçevede ABD müteahhitlik piyasası Türk firmalarına da açılmalıdır.”

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İŞTE BU SEKTÖRLER YATIRIM ÇEKECEK

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile ABD Ticaret Odası arasında Mutabakat zaptı imzalandı. 2022 yılı için ortak çalışma alanları belirlendi. Sağlık, enerji, bilişim teknolojileri, dijital ekonomi, turizm, altyapı konularında işbirliğine ağırlık verilecek. ABD ve Türk şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katılacağı bir etkinlik planlanırken, üçüncü ülkelerde işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ticari diyalogların artırılması için iki ülke arasında yatırım konferansı ve kadın girişimcilerin işbirliğini güçlendirecek İş Kadın Konseyi kurulması da gündemde yer alıyor.

TÜRKİYE YATIRIM ÇEKERSE NE OLUR?

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- Yeni ofis ve üretim tesisleri açılır, bu sayede birçok kişiye yeni iş imkânları doğar ve istihdam artar.

- Türkiye’nin gerek ABD’ye gerekse farklı ülkelere ihracatı artar, cari açığa olumlu etkisi olur.

- İki ülke arasında işbirlikleri artar, Türkiye ve ABD farklı pazarlarda ortak projeler yapabilir.

- Dünyaca ünlü ABD’li teknoloji markaları Türkiye pazarına girebilir. Türkiye’nin dijital altyapısı gelişir.



- Küçük ve orta ölçekli işletmelere yeni satış ve ihracat kanalları açılır.

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‘ÇELİK VERGİLERİ KALDIRILMALI’

- Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu da Türkiye’nin küresel yatırımları çeken en önemli destinasyonlardan birisi olduğunun altını çizerek, ülkenin, makro ekonomik verileriyle salgın sürecinde pozitif ayrıştığını söyledi. İki ülke ticaret hacminin geçen yıl 31.4 milyara ulaştığını belirten Tuzcu, bu seviye ile ABD’nin, Almanya’dan sonra Türkiye’nin en yüksek ticaret hacmine ulaştığı ikinci ülke konumuna geldiğini aktardı. Tuzcu, “Section 232’deki çelik ve alüminyum vergilerinin kaldırılması, ABD yönetiminden önemli beklentimizdir. Bu beklentimizde Amerikan özel sektörünün desteğini alacağımızı öngörüyoruz. Bu noktada daha önce Japonya, Kore, AB, birçok ülke ile ABD arasında kurulan iyi diyaloğun Türkiye ile de kurulabileceğini ifade ettik ve kendilerinin de bu konudaki katkılarını bekliyoruz” dedi.