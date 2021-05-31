Devler liginde yükseliyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşunu belirleyen çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 2019 sonuçlarına göre Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 330’uncu sırada olan Antalya Kutu Sanayi ve Oluklu Mukavva Ticaret A.Ş (ANKUTSAN) devler ligindeki yükselişini bu yıl da sürdürdü ve 2020’de 66 basamak birden yükselerek Türkiye’nin en büyük 500 firması içinde 264’üncü sırada yer aldı. İSO 2’nci 500 listesinde ilk kez girdiği 2015 yılında 381’inci sırada yer alan Ankutsan’ın ihracat ve üretimden satış hasılatı her geçen yıl artış gösterdi. 2016 ve 2017 yıllarındaki hızlı yükselişin ardından 2018’de Türkiye’nin ilk 500 büyük firması arasına 385’inci sıradan girmeyi başardı. 2019 yılında ise 728 milyon satış hasılatı göstererek 55 sıra birden yükselen Ankutsan 330’uncu sıraya yükseldi.

66 BASAMAK YÜKSELDİ

2020’de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının getirdiği tüm olumsuzluklara rağmen istihdamını 889 kişiye yükselten Ankutsan, kendi büyüme rekorunu tazeleyerek, 2020’de 1 milyar TL üzeri net satış hasılatı sağlarken, ihracatı 50 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu performansı ile Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki yerini 66 basamak birden yükselterek 264’üncü sıraya çıkardı ve İSO araştırmasında yer alan Antalya firmaları arasında en büyük 3’üncü sanayi kuruluşu olarak yer aldı.

EKONOMİYE KATKI

Ankutsan A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Kesgi, Ankutsan’ın bu başarısında emeği geçen tüm çalışanlarına, müşterilerine ve iş ortaklarına teşekkür etti ve kendi sektörlerinde bir dünya markası olma hedefiyle çalıştıklarını belirterek hem sektöre hem de Türk ekonomisine olan katkılarını sürdüreceklerini söyledi.

HEDEF 75 MİLYON DOLARLIK CİRO

2020 yılında göstermiş oldukları büyümenin önemli bir başarı olduğunun altını çizen Ankutsan Yönetim Kurulu Başkan’ı Rüstem Kesgi, “Pandeminin yarattığı tüm olumsuz gelişmelere rağmen yatırımlarımıza ve büyümeye devam ediyoruz. Adana’da mevcut kâğıt fabrikamıza ek olarak 60 milyon Euro yatırım ile yüksek teknolojiye sahip yeni bir kâğıt üretim tesisi kuruyoruz, bu yatırımımızla birlikte yüzde 100 entegre olarak ihtiyacımız olan ham maddenin tamamını üretiyor olacağız. Ayrıca satın almasını daha önce gerçekleştirdikleri Ankara tesislerinin 2.etap yatırımını da yılsonunda devreye alacaklarını belirten Kesgi, büyümemizi sürdürerek, 2021 yılında 1.8 milyar TL ciro hedefini aşmak için var gücümüzle çalışacağız” dedi. İhracatta geçen yıl dolar bazında yüzde 45 büyüme ve yaklaşık 50 milyon dolar ciro ile sektöründe açık ara lider konumda olduklarını ve yılsonunda 75 milyon dolar ihracat rakamı hedeflediklerini ifade eden Kesgi, pazar liderliğini koruduklarının altını çizdi.

60 ÜLKEYE İHRACAT

Kesgi, “Geçtiğimiz yıl Avrupa, Amerika, Avustralya, Asya, Kuzey Afrika ve Ortadoğu bölgelerinde 60’dan fazla ülkeye ihracat yaptık. Mevcut pazarlarımızı büyütmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pizza kutuları, yaş sebze meyve kutuları, safiha, taşıma kolisi, fide ve çiçek kutuları, endüstriyel kutular; ihraç ettiğimiz genel ürün gruplarımızı oluşturuyor. Uzak Doğu’da gelişmiş, kişi başı geliri yüksek olan Malezya, Singapur gibi ülkeler de yeni hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. İhracatımızı geliştirmek için mevcut pazarları geliştiriyor ve yeni pazarlar için araştırmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

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