Devler fosilden kaçıyor

Son dönemde dünyada yenilenebilir enerji yatırımları büyük bir ivmelenme kazanırken petrol başta olmak üzere fosil yakıtlara olan yatırımlar ise gözden düşüyor. Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü, IEEFA) tarafından yapılan yeni analize göre dev şirketler yatırım yaparken artık fosil yakıtlara eskisi kadar önem vermiyor. Buna göre uluslararası 50 finans kuruluşu Kuzey Kutbu’nda yer alan katranlı kum, petrol gibi fosil yakıtların sondajlarını kısıtlayan politikaları uyguluyor. Analize göre sadece bu yıl, küresel ölçekte yatırımları olan 23 sermaye kurumunun fosil yakıtların finansmanından uzaklaşmaya başladığı belirtiliyor.

KÖMÜRDE DE YAŞANDI

Daha önce benzer bir durumun kömür yatırımlarında da yaşandığını belirten IEEFA Enerji Finansmanı Çalışmaları Direktörü Tim Buckley, “Küresel ölçekte faaliyet gösteren 140’tan fazla finansal kuruluş kömür finansmanını, sigortasını ve yatırımlarını kısma kararı almıştı. Şimdi aynı ivmeyi diğer fosil yakıt projelerine sağlanan finansmanlarda görüyoruz. Fosil yakıt finansmanını sınırlandırmada küresel ölçekte yaşanan ivme, artan iklim riskini daha iyi yönetmek isteyen diğer finans kuruluşları tarafından da benzer adım atılmasına yönelik beklenti oluşturuyor” ifadelerini kullanıyor.

DÜŞÜK KÂR MARJI

Karbon yoğunluğu yüksek olan projelerdeki yasal altyapının kar marjında daralmalara yol açtığını belirten Buckley, “Bu durum, vaat edilen getirilere ulaşılma potansiyelini zora sokarken, risklerin arttığını gösteriyor” diyor. IEEFA, aralarında HSBC, Banco Santander, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo ve Morgan Stanley’in de bulunduğu şirketlerin katranlı kum ve Kuzey Kutbu’ndaki sondaj projelerinin finansmanında kısıtlamalarda bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu konuda dünyanın en büyük çok taraflı kredi kuruluşu olan Avrupa Yatırım Bankası’nın etkin politikaya sahip olduğu görülüyor.