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Dev uçak 12 parçaya bölündü, yurt dışına satıldı

#Uçak#İstanbul#Taşıma

Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır bekleyen uçak 12 parçaya bölünerek Ambarlı Limanı'nda gemiye yüklendi. Uçak Ortadoğu ülkesinde havacılık eğitimi için kullanılacak.

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İstanbul Atatürk Havalimanında 23 yıldır kullanılmayan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı eğitim cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Satılan uçak, 12 parçaya bölünerek 9 TIR ile E-5 Karayolu üzerinden, Atatürk Havalimanı'ndan Avcılar Ambarlı Limanına götürüldü.

Havacılık alanında uzun yıllar faaliyet gösterdikten sonra kullanılmamaya başlanan ve 23 yıldır İstanbul Atatürk Havalimanı'nda atıl durumda bekleyen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı, uçuş eğitimi cihazı olarak kullanılmak üzere yurt dışına satıldı. Uçak, Atatürk Havalimanında 12 parçaya bölündü.

9 TIR'a yüklenen parçalar gece saatlerinde alınan önlemler eşliğinde yurt dışına götürüleceği Avcılar Ambarlı Limanına taşındı. Burada gemiye yüklenecek olan uçağın, bir Ortadoğu ülkesine gönderileceği ve uçuş eğitimi cihazına dönüştürüleceği öğrenildi. Güvenlik önlemleri kapsamında yapılan taşınma işlemleri sırasında ise TIR'lara polis ekipleri de eşlik etti.

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ÖZEL İZİNLE TAŞINDI

62 metre uzunluk ve 60 metre kanat açıklığı ile havacılıkta geniş gövde olarak tabir edilen yolcu uçağının taşındığı güzergahta bazı yollar trafiğe kapatıldı ve eskortlar eşliğinde 9 adet çekici ile Ambarlı Limanına girişi sağlandı.

EĞİTİM CİHAZI OLARAK KULLANILACAK

Aylardır bu taşıma için hazırlandıklarını söyleyen yetkili Emre Özkul, "Bu tür operasyonu dünyada çok az şirket yapabiliyor. Bu sadece gerçekleştireceğimiz operasyonun bir parçası. Yaklaşık bir ay sürecek bir deniz yolculuğu sonrasında, gittiği ülkede uçağı orijinaline sadık kalarak tekrar birleştireceğiz ve bir eğitim cihazı olarak tekrar hayata döndüreceğiz" dedi.

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Özkul, "Airbus A300, 2001 yılına kadar bir Türk firmasında uçuyor. O günden itibaren uçuş ömrünü tamamlamış bir şekilde hurdaya ayrılmış bir şekilde Atatürk Havalimanı'nda bekliyordu. Bu hurdaya ayrılmış uçağı biz eğitim cihazı olarak savunma sanayii projesi olarak ileri dönüşüm yaparak endüstriye kazandırıyoruz. Bugün itibarıyla 12 parçaya bölünmüş bir şekilde zor şartlarda gemiye yüklenmeye gidiyor. İhraç oluyor, ileride bir Ortadoğu ülkesinde havacılık eğitimi verecek" bilgisini de paylaşarak sözlerini noktaladı.

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#Uçak#İstanbul#Taşıma

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