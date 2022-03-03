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Dev şirketten şaşırtan karar! Tüm fiziksel mağazalarını kapatacak

#Amazon#Amazon Mağaza#E-Ticaret
Dev şirketten şaşırtan karar Tüm fiziksel mağazalarını kapatacak

E-ticaret devi Amazon, ABD ve Birleşik Krallık'ta yer alan tüm fiziksel mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu. Kararın sebebi henüz açıklanmadı.

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ABD'li e-ticaret devi Amazon yeni aldığı kararı duyurdu. Amazon'un aldığı karar ABD ve Birleşik Krallık'ta bulunan tüm fiziksel mağazalarını kapsıyor.

Tüm fiziksel mağazaları kapatacak olan Amazon'un neden böyle bir karar aldığı ise bilinmiyor. Toplam 68 mağazayı kapsayan karar belli bir takvime göre ilerleyecek. 

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KAÇ ÇALIŞANIN ETKİLENECEĞİ BİLİNMİYOR

CNBC'nin haberine göre Amazon, fiziki mağazaları kapatmayı uzun zamandır düşünüyordu. Çalışanların haklarının korunacağı ifade edilse de kaç çalışanının bu durumdan etkileneceği bilinmiyor. 

Dev şirketten şaşırtan karar Tüm fiziksel mağazalarını kapatacak

Açıklamaya göre dileyen işçiler farklı birimlere yönlendirecek ve çalışmaya devam edecekler. Dileyenlerse kıdem tazminatlarını alıp, Amazon'dan tamamen ayrılabilecekler. Şirket, bu konudaki tercihi tamamen çalışanlara bırakmış durumda.

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2015 YILINDA AÇMIŞTI

Amazon, ilk fiziksel mağazasını 2015 yılında açmıştı. Dev şirket önceleri mağazalarında yalnızca kitap satışı yapıyordu. Daha sonra bazı şubeler, Amazon'un e-ticaret platformunda yer alan yüksek puanlı ürünleri de satmaya başlamıştı. 

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#Amazon#Amazon Mağaza#E-Ticaret

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