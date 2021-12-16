Çok tartışılmıştı... Flaş Tesla kararı! Kullanımlarını askıya aldı

Haberin Devamı

Fransa’nın başkenti Paris’te faaliyet gösteren taksi şirketi “G7” ölümle sonuçlanan bir kazadan sonra filosunda bulunan Tesla “Model3” tipi araçların kullanımını askıya aldı.

G7 yönetimi, filosunda bulunan 37 adet Tesla ‘Model3’ tipi ticari aracın kullanımını kazayla ilgili polis soruşturması tamamlanana kadar durdurduğunu duyurdu. Tesla şirketinden konuyla ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadı.

TEKNİK SORUN GÖRÜLMEDİ

G7 Genel Müdür Yardımcısı Yann Ricordel filosunda bulunan araçta meydana gelen kazayla ilgili basına bilgi verdi.

Görev dışında aracı, ailesini bir restorana götürmek için kullanan şoförün cumartesi günü kaza geçirdiğini aktaran Ricordel, şöförün frene bastığı sırada tam tersine aracın hızlandığı bilgisini paylaştı.

Tesla ile temas kurduklarını kaydeden Ricordel, şirketin ilk ön araştırma sonuçlarına dayanarak araçta bir teknik sorun olmadığı yolunda görüş bildirdiğini söyledi. Aracın seyir halindeyken otopilot ayarında olup olmadığına ise şu ana kadar açıklık getirilmedi.

Haberin Devamı

20 KİŞİ YARALANDI

Konu ile ilgili adli soruşturmayı yürüten kaynaklara göre, kazada bir kişi hayatını kaybederken, üçü ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Tesla ticari taksi, bir bisiklet sürücüsüne ve üç yayaya çarptıktan sonra sonra yolda seyreden bir minübüse vurdu.

Paris’in en büyük taksi şirketinin filosunda 9 bine yakın araç bulunuyor. Şoförler kendi araçlarıyla bağımsız olarak çalışıyor.