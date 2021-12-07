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Dünya devinden flaş karar! Şirket içi düzenlemeye gitti... İki yeni CEO atadı

#Samsung#DS Division#Yarı İletken İşi
Dünya devinden flaş karar Şirket içi düzenlemeye gitti... İki yeni CEO atadı

Samsung, yarı iletken işi için cihaz çözümleri (DS Division) ve içine mobil, televizyon ve tüketici elektroniğini alan SET Division için flaş bir karar aldı. Dev şirket şirket içi düzenlemeyle iki yeni CEO atadı.

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Samsung Electronics şirket içi düzenlemelerini duyurdu. Mobil ve tüketici elektroniği departmanlarını birleştiren şirket, en son 2017'de 3 ayrı bölüm için 3 yeni CEO atamıştı. Yeni yapılan düzenlemeyle şirketin iki bölümünü yöneten iki CEO’su olacak.

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15 yıl boyunca dünya çapındaki TV satışlarında etkin rol oynayan Samsung Görsel Ekran işleri Başkanı olan Jong-hee Han, artık aynı zamanda SET bölümünden sorumlu eş-CEO oldu. 

Daha önceden Samsung’un flash bellek ürün ekibinde ve DRAM tasarım ekibinde çalışan  Samsung Electro-Mechanics’in CEO’su olan Kyehyun Kyung da yarı iletkenler bölümüne liderlik etmekle görevlendirilecek.

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Samsung ayrıca hem SET hem de DS bölümleri için Kuzey Amerika ofislerinin başkanlarını ve yeni CFO’su Hark Kyu Park’ı atadı. Yönetim değişikliği, genişleyen teknoloji devinin organizasyon yapısını, sırasıyla tüketici ürünleri ve bileşenleri için iki işletmeye etkili bir şekilde düzene sokmayı amaçlıyor.

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