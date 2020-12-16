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Ekonomi
Haber Giriş: 16.12.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Dev şirketten flaş karar! Meghan ve Harry’le imzalar atıldı

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Dev şirketten flaş karar! Meghan ve Harry’le imzalar atıldı
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Prens Harry ve Meghan Markle, Kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Netflix'le anlaşma imzalamıştı. Bu kez Spotify'la içerik üretimi için anlaşma yaptılar.

İngiltere’de Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD’ye yerleşen Prens Harry ve eşi Meghan Markle, arka arkaya anlaşma yapmaya devam ediyor. ABD merkezli dijital yayıncılık platformu Netflix'le geçtiğimiz günlerde masaya oturan çift bu kez dijital müzik devi Spotify'la anlaşma imzaladı. 

Euronews'ün haberine göre Harry ve Meghan’ın kurduğu Archewell Audio ile şirketin anlaşması bir yıldan fazlasını kapsıyor. Ücret ise resmi kaynaklardan açıklanmadı. 

YENİ YILDAN SONRA BAŞLAYACAK

Yeni yıldan sonra başlayacak proje için tanıtım da yayınlandı. Çift, Netflix'e belgesel, film ve şov programları yapacak. Spotify için ise zaman zaman konuk da ağırlayacakları podcastler oluşturacağı belirtiliyor.

Spotify’ın baş içerik sorumlusu Dawn Ostroff, çiftin yeni yıla özel bir podcast de yayınlayacağını belirterek, “Sussex Dükü ve Düşesi California’da yaşıyor olabilir ancak onların seslerinin gücü dünya vatandaşı olmalarından geliyor” ifadelerini kullandı.

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