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HaberlerEkonomi HaberleriDev şirketten flaş karar! Çalışanlarına 1.500 dolar ikramiye dağıtacak
GeriEkonomi Dev şirketten flaş karar! Çalışanlarına 1.500 dolar ikramiye dağıtacak
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Ekonomi
Haber Giriş: 09.07.2021 - 09:02 | Son Güncelleme:

Dev şirketten flaş karar! Çalışanlarına 1.500 dolar ikramiye dağıtacak

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Dev şirketten flaş karar! Çalışanlarına 1.500 dolar ikramiye dağıtacak

Microsoft, salgın sırasındaki çabaları için çalışanlarına 1.500 dolar ikramiye verecek. Microsoft, ABD ve yurtdışındaki birçok çalışana dağıtacağı ikramiyeler için yaklaşık 200 milyon dolar harcayacak.

Microsoft, tüm çalışanlarına kişi başı 1.500 dolar ikramiye dağıtacağını açıkladı. Bu ikramiyenin dağıtılma sebebi ise, çalışanların COVID-19 sırasında gösterdikleri özverili çalışma olduğu belirtildi. 

Bu durum, teknoloji şirketlerinin pandemi sırasında çalışanlarını mutlu etme ve birçoğu hala ofislerden uzaktayken çabalarının bir parçası olarak değerlendirildi. 

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200 MİLYON DOLARA MAL OLACAK

Microsoft yetkilisi bir isim, ikramiyelerin Microsoft’a yaklaşık 200 milyon dolara mal olacağını ve çalışanların geçen yıl müşteriler ve ortaklarla yaptıkları çalışmaları takdir etmek için bir jest olduğunu söyledi .

Microsoft’un İnsan Kaynakları Sorumlusu Kathleen Hogan, ikramiyelerle ilgili haberleri perşembe günü çalışanlara duyurdu. Sözcü, ikramiyelerin Temmuz veya Ağustos aylarında ABD’deki ve yurtdışındaki çalışanlara dağıtılacağını, ancak Microsoft’un kurumsal başkan yardımcılarının ve Microsoft’un GitHub, LinkedIn ve Zenimax yan kuruluşlarının çalışanlarının bunları almayacaklarını söyledi.

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