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Ekonomi
Haber Giriş: 13.05.2020 - 10:18,Son Güncelleme:

Dev şirketten flaş karar

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Dev şirketten flaş karar
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Twitter bazı çalışanlarının salgın sona erse bile evden çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

Corona virüs (COVID-19) salgını sonrası ofislerini geçici süre ile kapatma kararı alan Twitter konu ile ilgili yeni bir karar aldı.

Mikro blog platformu Twiter dün yaptığı açıklama ile salgın sona erse bile uzaktan çalışması mümkün olan çalışanların bu çalışma modelini sürdürebileceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada söz konusu kararın CEO Jack Dorsey tarafından çalışanlara elektronik mesaj ile iletildiği bilgisine de yer verildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Twitter sözcüsü "Ofisleri açmak bizin kararımız, çalışanların gelip gelmemesi ise onlara ait" dedi.

Twitter ayrıca yüz yüze yapılacak tüm etkinliklerin önümüzdeki yıla kadar yasaklandığını duyurdu.

Twitter Mart ayında çalışanlarına gönderdiği elektronik postada ofislere gelinmemesini istemişti.

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